La Juventus è attesa da mesi importanti in tema mercato. Già a gennaio potrebbero esserci cessioni importanti che agevolerebbero acquisti a centrocampo e settore avanzato. Per quanto riguarda invece il prossimo Calciomercato estivo la società bianconera starebbe valutando diversi giocatori in scadenza di contratto a fine stagione. Fra questi spiccano i difensori del Chelsea Andreas Christensen e Antonio Rudiger e il centrocampista del Manchester United Paul Pogba. L'eventuale arrivo di un difensore importante potrebbe concretizzarsi soprattutto se dovesse essere ceduto Matthijs De Ligt.

A tal riguardo nelle ultime settimane si è parlato di una possibile partenza del difensore olandese. Nonostante abbia ancora un contratto fino a giugno 2024, il difensore potrebbe fare una nuova esperienza professionale. Ad incrementare tale indiscrezione di mercato anche un'intervista di Mino Raiola.

L'agente sportivo del difensore ha infatti sottolineato che de Ligt ha molto mercato. Lasciando intendere che potrebbe considerare una partenza. Secondo la stampa spagnola il difensore vorrebbe trasferirsi al Barcellona, dove ritroverebbe un suo ex compagno all'Ajax Frenkie De Jong.

Il difensore de Ligt vorrebbe trasferirsi al Barcellona

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli Matthijs de Ligt vorrebbe approdare al Barcellona la prossima stagione.

Il difensore gradirebbe un'esperienza professionale alla società catalana non solo per la storia degli spagnoli ma anche perché ritornerebbe a giocare con suo amico ed ex compagno all'Ajax Frenkie De Jong. Fra l'altro il difensore Piqué a fine stagione potrebbe decidere di lasciare il calcio giocato. De Ligt arriverebbe proprio per sostituire il difensore spagnolo.

La Juventus potrebbe valutare una partenza del suo giocatore solo se dovesse arrivare un'offerta importante da almeno 100 milioni di euro. Sul contratto del difensore infatti a giugno si dovrebbe attivare una clausola rescissoria da 140 milioni di euro ma potrebbe lasciare la società bianconera ad un prezzo minore. Il Barcellona potrebbe offrire una somma di circa 60 milioni di euro più una contropartita tecnica.

Il mercato della Juventus

L'eventuale cessione di de Ligt permetterebbe alla Juventus di ottenere una somma importante da investire sul mercato. Come dicevamo però potrebbe arrivare un difensore a parametro zero, per questo la somma eventualmente guadagnata dalla partenza dell'olandese potrebbe essere utilizzata per acquistare una punta di qualità. Si valutano diversi giocatori, piace Julian Alvarez ma il preferito sembra essere il giocatore della Fiorentina Dusan Vlahovic.