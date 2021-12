La Juventus negli ultimi anni sta valorizzando molti giovani. Il lancio dell'under 23 sta aiutando infatti i giocatori cresciuti nel settore giovanile bianconero a proseguire la propria crescita nella società. Basti pensare ai vari Dragusin, Fagioli e Ranocchia, che dopo aver giocato da protagonisti nella seconda squadra bianconera la scorsa stagione nell'attuale sono approdati rispettivamente alla Sampdoria, Cremonese e Vicenza. Già dalla stagione 2022-2023 potrebbero ritornare alla Juventus per rimanere nella rosa bianconera. Avrebbe dovuto far parte inizialmente della Juventus under 23 anche Erling Haaland, come hanno rivelato diversi addetti ai lavori.

E' stato lo stesso ex amministratore delegato della Juventus ed attuale dell'Inter Giuseppe Marotta a definirlo rimpianto il mancato arrivo in bianconero della punta norvegese. Il giornalista sportivo Guido Vaciago ha voluto parlare dell'argomento, sottolineando come Haaland sarebbe potuto arrivare alla Juventus nel 2017 per circa 2,5 milioni di euro. Fu Marotta a decidere di non pagare una somma importante per il giocatore. Fu Cherubini che cerco di definire la trattativa di mercato poi non concretizzatasi per decisione di Marotta.

Il giornalista sportivo Vaciago ha parlato del mancato approdo di Haaland alla Juventus

"Marotta l’aveva detto a Trento: il suo più grande rimpianto è di aver rifiutato di pagare 2,5 milioni di euro per Haaland quando era al Molde".

Queste le dichiarazioni di Guido Vaciago in merito al mancato approdo della punta norvegese alla Juventus nel 2017. Come è noto infatti la società bianconera è stata vicina all'acquisto del giocatore ma fu l'ex amministratore delegato della Juventus ed attuale dell'Inter a decidere di non spendere una somma importante per un calciatore giovane.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Haaland è approdato prima al Salisburgo poi al Borussia Dortmund, dove sta dimostrando di essere uno dei giocatori più forti del calcio europeo. Il giornalista sportivo ha aggiunto: " “Era una trattativa di mercato portata avanti da Cherubini, ma Marotta disse che non volle spendere oltre 2 milioni per un 17enne".

Il mercato della Juventus

La Juventus nelle ultime stagioni ha investito molto sui giovani e di certo un Haaland sarebbe stato ideale per il nuovo progetto sportivo portato avanti dal tecnico Massimiliano Allegri. I bianconeri hanno segnato appena 22 gol in 16 partite in campionato, per questo nei prossimi mesi potrebbero acquistare una punta importante. Difficile sia Haaland per motivi economici, il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, giocatore della Fiorentina che si sta confermando anche in questo inizio di stagione. Potrebbe arrivare nel Calciomercato estivo.