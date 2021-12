La Juventus sta lavorando per cercare di migliorare la rosa nel mercato di gennaio. La società bianconera starebbe valutando almeno due rinforzi che possano incrementare la qualità dei giocatori a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Serve un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco ed una punta che sappia finalizzare le azioni da gol, considerando i soli 23 gol realizzati in 17 partite di campionato. Per fare un confronto, l'Inter prima in classifica ha segnato il doppio della Juventus. Acquisti che però potrebbero dipendere dalle cessioni, a tal riguardo sono almeno tre i giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera a gennaio.

Aaron Ramsey e Arthur Melo sono i principali indiziati, con il gallese che potrebbe rescindere il contratto. Per il brasiliano si valuta una cessione in prestito, ci sono infatti diverse società interessate al centrocampista. A questi potrebbe aggiungersi anche Adrien Rabiot, che continua a non incidere come ci aspettava dal suo arrivo nell'estate 2019. Nell'ultimo match contro il Venezia è stato uno dei peggiori in campo dei bianconeri e proprio per questo una sua partenza a gennaio è una possibilità concreta. Secondo la stampa spagnola, il Chelsea sarebbe una delle società interessate al francese.

Il centrocampista Rabiot potrebbe approdare al Chelsea a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe cedere Adrien Rabiot a gennaio.

Il centrocampista francese potrebbe approdare al Chelsea, con Thomas Tuchel che ne sarebbe un estimatore. I due hanno già lavorato insieme al Paris Saint Germain, Rabiot sarebbe considerato un giocatore utile per dare fisicità e inserimenti alla squadra inglese. Il trasferimento potrebbe concretizzarsi già a gennaio perché il centrocampista del Chelsea Saul potrebbe ritornare all'Atletico Madrid.

Lo spagnolo sta raccogliendo poco minutaggio nella squadra inglese e potrebbe ritornare in Spagna per rimanere all'Atletico o per essere ceduto in una società che gli dia la possibilità di giocare titolare.

Il mercato della Juventus

Le eventuali partenze di Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Arthur Melo garantirebbero alla Juventus non solo una somma dalla vendita dei loro cartellini ma anche un risparmio evidente sul monte ingaggi.

La società bianconera valuta anche gli acquisti e per il centrocampo potrebbe approdare in bianconero Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione. Per quanto riguarda il settore avanzato piace la punta del Sassuolo Gianluca Scamacca, che potrebbe lasciare in prestito con diritto di riscatto a 28 milioni di euro la società emiliana.