La Juventus è al lavoro sul mercato per alleggerire una rosa che conta diversi giocatori non considerati ideali al progetto sportivo bianconero. Fra questi spiccano i nomi di Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Arthur Melo, che pesano sul monte ingaggi in maniera importante. La società bianconera starebbe valutando una cessione a titolo definitivo del francese e del gallese, il brasiliano invece potrebbe lasciare in prestito con diritto di riscatto: si parla di un interesse concreto di alcune società spagnole ed inglesi.

A questi potrebbero aggiungersi Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. Proprio il centrocampista svedese è uno dei giocatori più graditi sul mercato.

Fra le società interessate ci sarebbero Arsenal e Tottenham. La prima sarebbe pronta a offrire una somma cash più il cartellino della punta Alexandre Lacazette, in scadenza di contratto a fine stagione.

Il Tottenham invece potrebbe accontentare le richieste della Juventus offrendo 40 milioni di euro, valutazione di mercato del centrocampista. Sarebbe lo stesso svedese a volere l'approdo al Tottenham, dove ritornerebbe a lavorare con il direttore generale Paratici e troverebbe il tecnico italiano Antonio Conte.

Il centrocampista Kulusevski potrebbe approdare al Tottenham a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe cedere Kulusevski a gennaio.

Il centrocampista svedese potrebbe andare al Tottenham per circa 40 milioni di euro. Sarebbe il giocatore a preferire l'approdo nella società londinese, dove ritroverebbe Paratici (che lo ha portato alla Juventus nel 2020). L'eventuale partenza di Kulusevski garantirebbe alla Juventus una somma importante da investire sul mercato.

Si parla infatti non solo dell'arrivo di un centrocampista di qualità, ma anche di quello di una punta.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus gradirebbe Denis Zakaria e Dusan Vlahovic a gennaio. Il nazionale svizzero è in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach e arriverebbe a prezzo agevolato. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto anche di Inter e Roma.

Pare difficile invece arrivare alla punta della Fiorentina, considerando che i toscani vogliono restare competitivi per qualificarsi per le competizioni europee la prossima stagione. Per questo la Juventus potrebbe investire sulla punta del River Plate Julian Alvarez, valutato circa 20 milioni di euro dalla società argentina.