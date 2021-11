La Juventus, ieri 22 novembre, ha lasciato Torino per trasferirsi a Londra dove stasera, martedì 23 novembre, sfiderà il Chelsea.

Per questa partita Massimiliano Allegri ha molte assenze e dovrà fare alcuni cambi di formazione. Il tecnico livornese ha recuperato Paulo Dybala, ma l'argentino non ha molti minuti nelle gambe perciò non potrà essere in campo dal primo minuto. Per questo motivo, in attacco saranno confermati Alvaro Morata e Federico Chiesa.

Per il resto ci sono altri dubbi e in particolare a centrocampo. Infatti, Massimiliano Allegri deve capire come sta Dejan Kulusevski.

Il numero 44 juventino, ieri 22 novembre, è stato dal dentista per la rimozione di un dente e vanno valutate le sue condizioni: se sarà al top è possibile che sia titolare, altrimenti anche lui andrà in panchina.

Qualche dubbio per Allegri

Massimiliano Allegri per la sfida della sua Juventus contro il Chelsea avrà diverse defezioni. Infatti, non sono a disposizione Federico Bernardeschi, Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, Danilo e Aaron Ramsey. Oltre a loro si aggiungono Luca Pellegrini e Kaio Jorge che non sono in lista Champions League.

Dunque, viste le tante assenze, la Juventus ha emergenza un po' in tutti i reparti. In difesa vista l'assenza di Danilo ci sarà Juan Cuadrado. In mezzo non ci saranno cambi e toccherà ai titolari Bonucci e De Ligt, mentre a sinistra ci sarà il ritorno di Alex Sandro.

A centrocampo resta il dubbio più grande e bisognerà capire chi giocherà sulla corsia di destra. Il principale candidato a occupare questa posizione è McKennie con Kulusevski che dovrebbe partire dalla panchina. Mentre in mezzo al fianco di Locatelli dovrebbe rivedersi Bentancur, a sinistra, invece, non ci sono dubbi e verrà riproposto Rabiot.

Mentre in attacco i titolari saranno Chiesa e Morata.

Paulo Dybala e Moise Kean saranno in panchina: probabilmente il numero 18 juventino farà una staffetta con il bomber spagnolo.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata.

Visita di Del Piero e Paratici nel ritiro della Juventus

Nelle scorse ore, la Juventus ha ricevuto delle visite speciali nel suo ritiro londinese. Infatti, Alessandro Del Piero e Fabio Paratici sono passati in albergo per salutare i dirigenti, i giocatori e lo staff tecnico di Allegri.

In particolare, Leonardo Bonucci ha voluto condividere una foto che lo ritrae proprio con Alessandro Del Piero e Paulo Dybala. Lo scatto è stato postato su Instagram dal numero 19 juventino.