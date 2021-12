La Juventus potrebbe acquistare un centrocampista ed una punta durante il mercato di gennaio. La qualificazione agli ottavi di finale di Champions League potrebbe portare la società bianconera a regalare al tecnico Massimiliano Allegri investimenti di qualità. Almeno perché c'è la possibilità di arrivare ai quarti di finale considerando che i bianconeri sono stati sorteggiati contro il Villareal, squadra impegnativa ma abbordabile. L'eventuale acquisto di un centrocampista e di una punta potrebbe essere agevolato anche dalla cessioni, si parla infatti della possibile partenza di Aaron Ramsey, Dejan Kulusevski e Arthur Melo.

Diversi i nomi che potrebbero essere utili alla Juventus per migliorare la rosa. A centrocampo piace Denis Zakaria, per il settore avanzato il preferito sembra essere Dusan Vlahovic. Difficilmente la Fiorentina lo cederà a gennaio, per questo la Juventus starebbe lavorando su un altro giocatore del campionato italiano. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe essere Luis Muriel il rinforzo per il settore avanzato della società bianconera. Il colombiano è attualmente una riserva nell'Atalanta e potrebbe lasciare la società bergamasca per circa 20 milioni di euro.

La Juventus potrebbe acquistare Muriel nel mercato di gennaio

La Juventus potrebbe acquistare la punta Luis Muriel a gennaio.

Il colombiano è una riserva all'Atalanta, in questo inizio di stagione ha raccolto poco minutaggio, con il tecnico dell'Atalanta Giampiero Gasperini che gli preferisce Dusan Zapata. Per questo Muriel starebbe valutando una cessione in una società che possa garantirgli di giocare titolare e possibilmente di vincere qualche competizione importante.

Potrebbe essere la Juventus, che vorrebbe rinforzare il settore avanzato a gennaio. L'eventuale acquisto di Luis Muriel sarebbe ideale perché oltre a garantire gol il colombiano ha un prezzo vantaggioso. Potrebbe lasciare l'Atalanta per circa 20 milioni di euro. In questo modo i bianconeri risparmierebbero una buona somma per il mercato estivo, magari per investirla sulla punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuterebbe altri nomi importanti per il mercato di gennaio. Per il settore avanzato piace anche Gianluca Scamacca, che il Sassuolo potrebbe cedere per circa 28 milioni di euro. Si parla di una possibile partenza in prestito con diritto di riscatto. La Juventus è al lavoro anche per l'acquisto di un centrocampista. Zakaria sarebbe un giocatore ideale in quanto in scadenza di contratto a fine stagione. Potrebbe quindi arrivare a prezzo vantaggioso nel mercato di gennaio.