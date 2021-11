La Juventus a gennaio potrebbe essere una delle società più attive sul mercato. Le problematiche riscontrate nel gioco e dal punto di vista realizzativo in questo inizio di stagione potrebbe portare la società bianconera ad acquistare almeno un centrocampista ed una punta di qualità. Sono tanti i nomi graditi dalla società bianconera, si va da giocatori di esperienza come Axel Witsel e Denis Zakaria al giovane Boubacar Kamara. Per quanto riguarda invece il settore avanzato i preferiti sembrano essere Dusan Vlahovic e Julian Alvarez. La Juventus però starebbe valutando anche altri rinforzi per il settore avanzato, in particolare modo nel Real Madrid.

Secondo la stampa spagnola infatti il Real sarebbe pronto a cedere a prezzo vantaggioso due delle riserve della rosa spagnola. Ci si riferisce a Eden Hazard e Luka Jovic. Il tecnico Carlo Ancelotti in questo inizio di stagione li sta utilizzando in poche partite e soprattutto nel secondo tempo. La società spagnola sarebbe pronta a cederli per circa 55 milioni di euro totali. Questo significa che il belga sarebbe valutato circa 35 milioni di euro mentre la punta classe 1997 circa 20 milioni di euro.

Possibile cessioni di Hazard e Jovic da parte del Real

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli il Real Madrid potrebbe cedere Hazard e Jovic a gennaio.

La società spagnola potrebbe venderli a prezzo vantaggioso. Fra le società che gradirebbero i due giocatori ci sarebbe anche la Juventus, anche se difficilmente potranno arrivare entrambi. Il belga infatti ha un ingaggio di circa 15 milioni di euro netti a stagione, ne guadagna invece circa 5 Luka Jovic. Attualmente quindi sembrerebbe più concreta la possibilità di arrivare al classe 1997, anche perché sarebbe anche un rinforzo ideale per il settore avanzato bianconero.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Manca infatti una punta fisica e brava dal punto di vista realizzativo nella rosa della Juventus. L'ingaggio di Jovic sarebbe abbordabile per i bianconeri, che usufruirebbero anche del Decreto Crescita. Tale disposizione governativa garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli e che parlano di un interesse concreto della Juventus per Hazard e Jovic non trovano conferme fra i giornali italiani. La società bianconera infatti starebbe lavorando ad altri giocatori per il settore avanzato. Piace Dusan Vlahovic e Julian Alvarez. A proposito dell'argentino la Juventus avrebbe offerto 15 milioni più 10 di bonus per il cartellino del giocatore del River Plate, protagonista di una grande stagione fino ad adesso. Ha infatti segnato 20 gol fra campionato argentino, coppa e Libertadores.