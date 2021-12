La Serie A nelle prossime stagioni potrebbe andare incontro a novità molto importanti. Ne ha già parlato di recente anche il presidente della Figc Gabriele Gravina, che ha sottolineato come potrebbe diminuire il numero di squadra nel massimo campionato italiano. Oltre a questo per renderlo ancora più interessante potrebbero essere introdotti playoff e playout. Ne ha parlato di recente proprio il massimo dirigente della Federazione Italiana Giuoco Calcio durante la presentazione della Supercoppa Femminile. Ha dichiarato che il calcio femminile in questo momento rappresenta un laboratorio in cui poter provare eventuali innovazioni da utilizzare successivamente anche nel calcio maschile.

La Supercoppa Italiana femminile non sarà un'unica partita ma avrà come nuova modalità la Final Four. Ci saranno due semifinali e le due vincenti si sfideranno nella finale che decreterà il vincitore. Secondo Gravina non si deve aver paura di innovare il calcio e che nuove formule potrebbe migliorarlo e renderlo ancora più interessante.

Gabriele Gravina ha parlato della possibilità di introdurre i playoff

"È fondamentale pensare a formule innovative.Per me l'idea del playoff che concluda la stagione ordinaria credo sia tra le cose più belle che si possa offrire". Queste le dichiarazioni di Gabriele Gravina durante la presentazione della Supercoppa Femminile, competizione in cui sarà introdotta la Final Four.

Un'innovazione importante che riguarderà il calcio femminile e che in futuro potrebbe essere utilizzata anche per il calcio maschile. A tal riguardo altra innovazione potrebbe riguardare il campionato. Il presidente della Figc ha sottolineato che bisogna innovare il calcio e che l'introduzione dei playoff nel campionato potrebbe migliorarlo.

L'evoluzione dello sport più seguito in Italia passa anche da queste novità secondo Gabriele Gravina. A proposito dei playoff, dalla stagione 2022-2023 saranno introdotti nel calcio femminile, con una diminuzione a dieci squadre del campionato.

La Serie A dovrebbe rimanere a 20 squadre

Il presidente della Figc Gabriele Gravina vorrebbe una diminuzione della Serie A e della Serie B a 18 squadre.

Attualmente però le Leghe non vogliono diminuire il numero. Potrebbero esserci delle novità invece per la Serie C dopo il 2024. Anche il calcio europeo potrebbe andare incontro a nuove competizioni. Già da questa stagione è stata introdotta la Conference League, dove partecipano le migliori settime classificate nei principali campionati europei. La Superlega europea sostenuta da Barcellona, Real Madrid e Juventus invece almeno attualmente è un progetto sportivo che non ha trovato supporto fra le varie società calcistiche.