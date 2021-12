La Juventus potrebbe essere una delle società più attive nel mercato di gennaio. Si lavora alle cessioni, alcune delle quali potrebbero agevolare l'arrivo di un centrocampista e di una punta. Le problematiche riscontrate dai bianconeri in questo inizio di stagione richiedono un rinforzo della rosa, che nella seconda parte della stagione proverà a recuperare punti alle prime quattro in classifica e cercherà di andare più avanti possibile in Champions League. Potrebbero partire a gennaio Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, Arthur Melo, Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski.

L'eventuale cessione del svedese potrebbe garantire una somma di circa 40 milioni di euro.

Riguardo gli acquisti si valutano diversi giocatori. Per il centrocampo piace Denis Zakaria, per il settore avanzato Dusan Vlahovic. Difficile arrivare alla punta della Fiorentina a gennaio, per questo la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Anthony Martial. La punta francese lascerà il Manchester United a gennaio. Lo ha dichiarato in una recente intervista l'agente sportivo del giocatore. Martial ha un contratto in scadenza con la società inglese a giugno 2024 con possibilità di prolungamento per la stagione successiva.

Il francese Martial potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

"Anthony desidera lasciare il club a gennaio.

Ha solo bisogno di giocare. Non vuole restare a gennaio e parlerò presto con il club”. Queste le dichiarazioni dell'agente sportivo di Martial, punta del Manchester United che in questo inizio di stagione non ha raccolto molto minutaggio con gli inglesi. Sia con Solskjaer che con Rangnick il francese non è considerato un titolare anche perché Cristiano Ronaldo è il riferimento del settore avanzato del Manchester United.

Sembra quindi scontato l'addio del francese. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Potrebbe però lasciare il Manchester United in prestito con diritto di riscatto. Sarebbe il giocatore ideale per la Juventus perché garantirebbe fisicità e gol ai bianconeri, che in questo inizio di stagione non riescono a concretizzare le tante azioni da gol.

Martial può giocare come punta centrale ma anche come trequartista in un 4-2-3-1. Sul giocatore ci sarebbe anche l'interesse concreto del Milan, anche se l'uscita anticipata dalla competizioni europee dei rossoneri potrebbe portare la società ad evitare investimenti pesanti a gennaio. D'altronde non mancano le punte al Milan, basti pensare a Ibrahimovic, Giroud, Rebic, Rafael Leao e Pellegri.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per rinforzare il settore avanzato a gennaio. Abbiamo parlato di un interesse concreto per Dusan Vlahovic e per Anthony Martial. Piace molto anche la punta del River Plate Julian Alvarez, che potrebbe lasciare per circa 20 milioni di euro la società argentina.