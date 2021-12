La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo. La società bianconera potrebbe effettuare delle cessioni importanti per alleggerire il monte ingaggi, ma anche per agevolare l'arrivo di un centrocampista e di una punta.

I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Aaron Ramsey, Arthur Melo, Alex Sandro, Dejan Kulusevski e Weston McKennie. Non ci saranno comunque clamorosi investimenti a gennaio, come sottolineato in una recente intervista dall'amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene. L'aumento di capitale stabilito dalla società bianconera servirà per dare stabilità.

Di conseguenza eventuali acquisti potrebbero concretizzarsi solo a prezzo vantaggioso o in scambi di mercato.

È lecito attendersi invece un mercato importante a giugno: fra i giocatori graditi dalla Juventus per rinforzare il settore avanzato c'è Dusan Vlahovic. Se poi non dovesse essere riscattato Alvaro Morata, potrebbe arrivare un'altra punta. Si parla molto di un interesse concreto per Lorenzo Lucca, il nazionale under 21 italiano sta contribuendo alla buona stagione fin qui disputata dal Pisa, attualmente primo in classifica nel campionato di Serie B.

Lucca potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Lorenzo Lucca nel Calciomercato estivo.

Il Pisa dovrebbe confermarlo almeno fino a fine stagione, anche perché la società toscana ha ambizioni importanti nel campionato di Serie B. Attualmente il club nerazzurro è primo in classifica, a +4 punti dal Brescia secondo e a +6 dalla Cremonese terza.

La valutazione di mercato del classe 2000 è di circa 16 milioni di euro, ma potrebbe incrementare, anche perché non ci sarebbe solo la Juventus che potrebbe acquistare il giocatore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche Milan e Inter sarebbero interessate, con il Pisa che spera in una sfida di mercato.

In questa stagione fino ad adesso Lorenzo Lucca ha disputato 16 partite nel campionato di Serie B segnando sei gol e fornendo due assist decisivi ai suoi compagni. Con la nazionale under 21 italiana ha disputato fino ad adesso quattro partite segnando due gol.

Il resto del mercato della Juventus

Le recenti indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Spagna confermano la possibile cessione di Morata a gennaio. Questo potrebbe portare la Juventus ad acquistare non solo un centrocampista (piacerebbe in particolare Denis Zakaria) ma anche due attaccanti: i preferiti sembrano essere Gianluca Scamacca e Anthony Martial. Il giocatore francese potrebbe lasciare in prestito il Manchester United fino a fine stagione.