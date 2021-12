La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato nei prossimi mesi. La società bianconera già a gennaio potrebbe rinforzare centrocampo e settore avanzato ma ci si attende anche qualche acquisto in difesa, soprattutto se si dovessero concretizzare delle cessioni. A tal riguardo si parla delle partenze di Ramsey e Arthur Melo già ad inizio dell'anno nuovo e di quelle di Alex Sandro, Rabiot e de Ligt a giugno. Proprio l'agente sportivo del difensore olandese Mino Raiola in una recente intervista ha dichiarato che il suo assistito è pronto per il grande passo.

Per questa ragione, la Juventus valuta rinforzi importanti anche per la difesa. A tal riguardo si parla di un interesse concreto per il giocatore della Lazio Francesco Acerbi. Di recente è stato molto criticato dopo il gol subito dalla Lazio contro il Sassuolo che ha portato i laziali a perdere il match. Critiche arrivate direttamente anche dal tecnico Maurizio Sarri, che nel post partita ha sottolineato come il gol degli emiliani sia arrivato proprio per un posizionamento sbagliato del difensore. Parole che potrebbero portare ad una partenza del giocatore, che ha una valutazione di mercato di circa 5 milioni di euro. Fra le società interessate oltre alla Juventus ci sarebbero anche Milan e Inter.

Il difensore Acerbi potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Francesco Acerbi. Il difensore ha recentemente prolungato il contratto con la Lazio ma le critiche ricevute dopo il gol subito contro la Lazio (fra cui anche quelle di Sarri) non sarebbero state gradite del giocatore.

Proprio per questo potrebbe considerare una nuova esperienza professionale già a gennaio. Su di lui ci sarebbe l'interesse della Juventus, che potrebbe acquistarlo formando la difesa della nazionale italiana. Acerbi è compagno di nazionale di Bonucci e Chiellini e darebbe garanzia di affidabilità per diversi stagioni. Anche Milan e Inter potrebbero acquistarlo.

I rossoneri stanno lavorando ad un rinforzo in difesa dopo l'infortunio di Kjaer e già per gennaio potrebbero cercare di effettuare l'investimento. L'Inter invece con la possibile partenza di De Vrij a giugno potrebbe rinforzare la difesa proprio con il giocatore della Lazio.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare centrocampo e settore avanzato a gennaio. Piacciono Denis Zakaria, Gianluca Scamacca e Anthony Martial. Il centrocampista arriverebbe ad un prezzo vantaggioso essendo in scadenza a fine stagione. Difficile invece l'acquisto del giocatore del Sassuolo, che gli emiliani preferirebbero cedere a giugno. Potrebbe essere il francese del Manchester United il rinforzo per il settore avanzato, che vorrebbe lasciare la società inglese. Arriverebbe in prestito con diritto di riscatto.