Il mercato di gennaio potrebbe essere uno dei più interessanti delle ultime stagioni. Tante società potrebbero rinforzarsi cercando di acquistare giocatori ad un prezzo vantaggioso. Molti vanno in scadenza a fine stagione e le società proprietarie dei loro cartellini potrebbero cederli a gennaio per cercare di monetizzare. Questo è il caso di Axel Witsel e Denis Zakaria, in scadenza rispettivamente con il Borussia Dortmund e il Borussia Monchengladbach. Non è in scadenza di contratto Mauro Icardi, che ha un accordo fino a giugno 2024 con il Paris Saint Germain.

L'argentino però è attualmente una riserva con i francesi e per questo secondo le ultime indiscrezioni di mercato avrebbe chiesto ai suoi agenti di trovargli una nuova squadra. Potrebbe lasciare la società francese già a gennaio, anche se l'infortunio subito da Neymar, che lo terrà fermo diverse settimane, potrebbe portare il Paris Saint Germain a non lasciar partire l'argentino. Molto dipenderà però dalla volontà del giocatore ma anche da quella delle società interessate al suo acquisto. La punta ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro ma potrebbe essere ceduto in prestito con diritto di riscatto. Fra le società che potrebbero cercare di acquistarlo ci sarebbe la Juventus, che in questo inizio di stagione sta avendo diverse problematiche dal punto di vista realizzativo.

La punta Icardi vorrebbe lasciare il Paris Saint Germain

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la punta Mauro Icardi vorrebbe lasciare il Paris Saint Germain. Il giocatore starebbe valutando la possibilità di trovare una società in cui poter giocare titolare. Fra quelle interessate ci sarebbe anche la Juventus, che in 16 partite di campionato ha segnato solo 22 gol, troppi pochi se i bianconeri intendono qualificarsi per la prossima edizione della Champions League.

Non è un caso che la Juventus sia attualmente distante sette punti dal quarto posto dell'Atalanta. L'eventuale arrivo di Icardi però potrebbe concretizzarsi solo con la cessioni di alcuni giocatori importanti e solo se il Paris Saint Germain decidesse di cederlo in prestito con diritto di riscatto. L'ingaggio da 10 milioni di euro a stagione dell'argentino non agevola un suo eventuale approdo nella società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus è a lavoro per rinforzare anche il centrocampo nel mercato di gennaio. I preferiti come già anticipato ad inizio articolo sono Axel Witsel e Denis Zakaria. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il belga potrebbe arrivare a gennaio e lo svizzero a giugno. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, la società bianconera starebbe valutando anche l'acquisto di Dusan Vlahovic, oltre a quello di Mauro Icardi e Julian Alvarez.