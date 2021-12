Il centrocampista della Juventus, Arthur Melo, recentemente ha deciso di affidare la sua gestione sportiva a Federico Pastorello. L'agente sportivo italiano, in una intervista, ha dichiarato: "Arthur era stato scelto da un altro allenatore e con Allegri sta trovando un po’ meno spazio". Pastorello ha aggiunto che il brasiliano vuole essere convocato nella nazionale del Brasile in previsione dei mondiali in Qatar a dicembre 2022. Di conseguenza, l'agente sportivo sta cercando una società che possa dare fiducia al brasiliano già a gennaio. Si è parlato, in questi giorni, di un interesse concreto di società inglesi per Arthur Melo, mentre alcuni giornali sportivi hanno lanciato l'indiscrezione di mercato in merito ad un possibile scambio fra il brasiliano e il centrocampista della Lazio, Luis Alberto.

Difficile che possa concretizzarsi, perché il brasiliano ha ingaggio importante che difficilmente la società laziale vorrebbe sostenere. Nelle ultime ore, però, anche il Milan avrebbe individuato nel centrocampista della Juventus un possibile rinforzo per il centrocampo. La società rossonera potrebbe offrire come contropartita tecnica Ismael Bennacer, diventato oramai una riserva di Tonali al Milan.

Possibile scambio di mercato fra Arthur Melo e Bennacer

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan potrebbe offrire il cartellino di Ismael Bennacer per l'acquisto di Arthur Melo. Uno scambio di mercato che potrebbe definirsi in prestito e che potrebbe essere prolungato a fine stagione. Il brasiliano sarebbe considerato un giocatore ideale da Pioli, sia da far giocare insieme a Tonali che con Kessié.

Ismael Bennacer piace a Massimiliano Allegri perché bravo a garantire qualità. Potrebbe supportare Manuel Locatelli, diventato oramai il titolare del centrocampo bianconero. Il Milan, però, dovrebbe sostenere anche l'ingaggio importante di Arthur Melo, che guadagna circa 6 milioni di euro a stagione.

Difficile, infatti, che la Juventus contribuisca al pagamento dell'ingaggio del brasiliano.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare un altro centrocampista a gennaio, soprattutto se dovesse essere ceduto Aaron Ramsey. A tal riguardo, si parla di una partenza del gallese. Si valuta una rescissione consensuale, ci sarebbe l'interesse concreto dell'Everton, che potrebbe sostenere il suo ingaggio. Anche Rabiot potrebbe lasciare la Juventus, soprattutto se dovesse arrivare un'offerta da almeno dieci milioni di euro.

Se dovessero concretizzarsi le cessioni, la società bianconera potrebbe acquistare per il centrocampo Denis Zakaria. Per il settore avanzato il preferito sembra essere Dusan Vlahovic della Fiorentina. Piace anche Gianluca Scamacca, punta del Sassuolo che potrebbe essere ceduto per circa 28 milioni di euro.