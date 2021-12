Inter e Juventus sarebbero già al lavoro per individuare i primi profili per potenziare la rosa. Secondo gli ultimi aggiornamenti di mercato, i nerazzurri avrebbero pensato di virare su un centrocampista in vista dei possibili addii di Matias Vecino e Arturo Vidal mentre i torinesi avrebbero bisogno di una punta per garantire a Massimiliano Allegri un profilo che possa essere più produttivo di Alvaro Morata e Moise Kean.

L'Inter sarebbe su Leandro Paredes

La società nerazzurra avrebbe messo nel mirino le prestazioni del centrocampista in forza al Paris Saint Germain, che sarebbe seguito anche da Roma e Juventus.

Il suo contratto scade nel 2023 ma potrebbe arrivare anche in anticipo mettendo sul piatto i circa 20 milioni di euro previsti dalla sua attuale valutazione. I dirigenti milanesi vorrebbero prima definire il rinnovo del contratto di Marcelo Brozovic, con il quale sarebbe molto vicina la fumata bianca per circa 6 milioni di euro più bonus all'anno. La volontà del club sarebbe però anche quella di trovare un profilo in grado di farlo rifiatare e l'ex Roma potrebbe essere un calciatore con caratteristiche molto congeniali al 3-5-2 collaudato da Simone Inzaghi. I rapporti con il club transalpino sarebbero buoni dopo la trattativa che ha portato Mauro Icardi in Francia e una nuova trattativa si potrebbe intavolare al termine della stagione.

La Juventus avrebbe il piano per Dusan Vlahovic

La società presieduta dagli Agnelli avrebbe messo nel mirino le prestazioni dell'attaccante serbo che ha il contratto in scadenza nel 2023. Il suo valore sarebbe di circa 70 milioni di euro ma i dirigenti torinesi potrebbero organizzare una trattativa alla Locatelli per portarlo a Vinovo proponendo prestito oneroso di un anno e mezzo di circa 30 milioni di euro più obbligo di riscatto fissato.

Inoltre, non dovrebbe essere riscattato il cartellino di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid. L'ex Chelsea è attualmente costato circa 20 milioni di euro previsti dal prestito biennale e, in caso di riscatto, si dovrebbero mettere sul piatto altri 35 milioni di euro.

In casa Juventus si dovrebbe innanzitutto pensare alle cessioni per permettere determinate entrate.

Aaron Ramsey dovrebbe rescindere il suo contratto perché ormai fuori dal progetto di Massimiliano Allegri e dovrebbe ritornare in Premier League dove lo seguirebbero Aston Villa e Newcastle. Anche Dejan Kulusevski sarebbe sul mercato e potrebbe andare all'Arsenal per circa 40 milioni di euro. Lo svedese però è rientrato nei titolari dopo l'infortunio occorso a Federico Chiesa nella gara giocata contro l'Atalanta e persa per la rete di Zapata.