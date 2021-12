La Juventus potrebbe rinforzare la rosa nel mercato di gennaio. In questi giorni si parla di una società bianconera molto attiva che potrebbe acquistare un centrocampista ed una punta supportando il lavoro del tecnico Massimiliano Allegri. In questo inizio di stagione le problematiche dei bianconeri sono state evidenti, in particolar modo nell'impostazione di gioco e nel finalizzare le azioni. Per questo si cerca un centrocampista che possa garantire fisicità ma anche qualità. Si è parlato molto di un interesse per Denis Zakaria, che rimane un nome gradito dalla società bianconera perché in scadenza di contratto a fine stagione.

Arriverebbe ad un prezzo vantaggioso, anche se nelle ultime ore alcuni giornali sportivi hanno parlato anche del possibile approdo in bianconero già a gennaio del centrocampista dell'Ajax Ryan Gravenberch. In scadenza di contratto con la società olandese a giugno 2023, il 20enne è già un nazionale e rappresenterebbe un giocatore ideale per Allegri, che lo posizionerebbe a supporto di Manuel Locatelli. Nell'incontro avuto fra l'agente sportivo di Gravenberch, Mino Raiola, e il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, si sarebbe parlato anche del giocatore olandese.

Il centrocampista Gravenberch potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

La Juventus a gennaio potrebbe decidere di investire su Ryan Gravenberch.

La società bianconera vuole rinforzare il centrocampo e starebbe lavorando su diversi giocatori, fra cui anche sull'olandese. In scadenza di contratto a giugno 2023, Gravenberch ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro ma la Juventus potrebbe provare ad acquistarlo in prestito con diritto di riscatto. Non sarà semplice acquistarlo già a gennaio considerando che l'Ajax è impegnata in questa stagione nella lotta per il campionato ma anche in Champions League.

Si è qualificata prima nel girone e negli ottavi di finale giocherà contro il Benfica. La società olandese potrebbe cederlo a gennaio però per cercare di monetizzare maggiormente dal suo cartellino. Venderlo a giugno potrebbe significare guadagnare meno, in quanto il giocatore sarà ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la società.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per l'acquisto di una punta. Sono tanti i giocatori valutati dalla società bianconera e che potrebbero rinforzare la rosa. Il più ''economico'' potrebbe essere Gianluca Scamacca, che il Sassuolo potrebbe cedere in prestito con diritto di riscatto per circa 28 milioni di euro. Alla Juventus potrebbe guadagnare un ingaggio da circa 2 milioni di euro a stagione, cifra sostenibile dalla società bianconera.