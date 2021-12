La Juventus starebbe lavorando per rinforzare la rosa nel mercato di gennaio. Potrebbero arrivare un centrocampista ed una punta per risolvere le problematiche riscontrate in questo inizio di stagione. L'amministratore delegato della società bianconera, Maurizio Arrivabene, in una recente intervista ha dichiarato che non ci saranno investimenti importanti e che l'aumento di capitale servirà per garantire stabilità alla società. Gli eventuali acquisti a gennaio potrebbero dipendere dalle cessioni che la Juventus riuscirà a concretizzare. Potrebbero partire Aaron Ramsey, che piace al Newcastle, e Arthur Melo, che potrebbe lasciare la società bianconera in prestito.

Anche Dejan Kulusevski è uno degli indiziati alla cessione nel mercato di gennaio, soprattutto se dovesse arrivare un'offerta importante. A tal riguardo si parla di un interesse concreto di alcune società inglesi per il centrocampista svedese. Secondo la stampa spagnola Arsenal, Tottenham e Manchester City potrebbero investire sul giocatore. La Juventus però lo cederebbe solo a titolo definitivo e per circa 40 milioni di euro.

Il centrocampista Kulusevski potrebbe essere ceduto a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe cedere a gennaio Dejan Kulusevski. Il centrocampista svedese è arrivato nella società bianconera a giugno 2020 ma non è mai riuscito ad incidere come ci si aspettava.

Per questo un'eventuale offerta da almeno 40 milioni di euro potrebbe portare la Juventus a cederlo. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto di Arsenal, Tottenham e Manchester City. Nel caso in cui dovesse essere ceduto la Juventus avrebbe una buona somma da utilizzare per rinforzare la rosa. Come già anticipato, potrebbero arrivare un centrocampista ed una punta.

Piacerebbero Denis Zakaria, Gianluca Scamacca e Anthony Martial.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare Denis Zakaria, che è in scadenza di contratto a fine stagione. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. Piace molto anche Gianluca Scamacca, che in questo inizio di stagione sta dimostrando di essere un giocatore importante per il Sassuolo.

Difficile però che la società emiliana lo ceda a gennaio, per questo si parla soprattutto del possibile approdo alla Juventus di Anthony Martial. Il giocatore francese vorrebbe lasciare il Manchester United per raccogliere maggior minutaggio. Potrebbe essere ceduto in prestito con diritto di riscatto. Sarebbe considerato un acquisto ideale perché Martial può giocare sia come punta centrale che come trequartista. Per giugno invece si parla di un possibile interesse per la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.