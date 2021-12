La Juventus nelle ultime stagioni ha investito su molti giovani di qualità. Dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo nel 2018, la società bianconera ha iniziato ad acquistare soprattutto giocatori che potessero diventare importanti non solo per il presente ma anche per il futuro. Basti pensare all'arrivo di de Ligt nel 2019 o a quelli nel 2020 di Kulusevski, Chiesa, McKennie e quelli recenti di Locatelli, Kaio Jorge e Kean. Nel mercato di gennaio del 2021 la società bianconera ha acquistato dal Genoa Nicolò Rovella, con il giocatore che rimarrà in prestito alla società ligure fino a giugno 2022.

Il nazionale under 21 italiano si sta dimostrando uno dei migliori giovani non solo del calcio italiano ma anche di quello europeo.

Una crescita seguita anche dal commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini, che potrebbe chiamarlo per le prossime partite. Nonostante la giovane età è diventato un riferimento del centrocampista del Genoa e secondo gran parte degli addetti ai lavori è già pronto per la Juventus. Ne ha parlato anche il suo agente sportivo Giuseppe Riso, che ha sottolineato come possa diventare importante anche per il centrocampo bianconero. Ha anche aggiunto che non sa quando approderà alla Juventus.

'Rovella sta dimostrando di essere un giocatore da Juventus'

"È un giocatore di livello e lo sta dimostrando anche in questa stagione.

Sta dimostrando di essere da Juventus, vedremo quando tornerà a Torino. Peccato per l’infortunio, stava giocando benissimo”. Queste le recenti dichiarazioni dell'agente sportivo di Nicolò Rovella. Secondo Giuseppe Riso il giovane centrocampista è già pronto per una grande società come quella bianconera. La Juventus starebbe valutando la possibilità di anticipare il suo arrivo in bianconero già a gennaio ma considerando la classifica attuale dei liguri sembra difficile che il Genoa lo lasci partire.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'importanza di Rovella è evidente, non solo dal punto di vista tecnico ma anche perché è un riferimento della rosa nonostante la giovane età. La prossima stagione quindi diventerà un giocatore della Juventus e con Locatelli potrebbe formare un centrocampo di quantità e qualità.

Il mercato della Juventus

La Juventus a gennaio potrebbe rinforzarsi acquistando un centrocampista ed una punta.

Si parla infatti di un interesse concreto per Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara, in scadenza di contratto con le rispettive società a fine stagione. Per quanto riguarda il settore avanzato piacciono Dusan Vlahovic e Julian Alvarez. La punta della Fiorentina difficilmente lascerà la società toscana a gennaio, per questo la Juventus potrebbe presentare un'offerta al River Plate per il giocatore argentino.