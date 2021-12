L'Inter potrebbe muoversi sul mercato per rinforzare l'attacco sia a gennaio che la prossima estate. I nerazzurri, infatti, con ogni probabilità lasceranno andare via Alexis Sanchez per liberarsi del suo pesante ingaggio, ritenuto eccessivo non essendo un titolarissimo e alle prese spesso con problemi fisici. Per questo motivo la società nerazzurra cercherà le occasioni che il mercato porrà e non sono esclusi colpi di scena con alcuni big in rotta con i propri club. Tra questi ci sarebbe Joao Felix, ai ferri corti con Diego Pablo Simeone all'Atletico Madrid e dunque in uscita al termine di questa stagione, visto che sembra difficile pensare che i Colchoneros possano privarsene durante l'annata.

L'Inter pensa all'occasione Joao Felix

Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato è quello di Joao Felix. L'attaccante portoghese non ha rispettato le aspettative all'Atletico Madrid, nonostante il pesante investimento fatto dal club spagnolo che, per acquistarlo dal Benfica, ha messo sul piatto oltre 110 milioni di euro. Inoltre, il rapporto con il tecnico dei Colchoneros, Diego Pablo Simeone, si sarebbe incrinata e per questo motivo l'allenatore argentino non si opporrebbe alla sua partenza.

Anche quest'anno il rendimento del classe 1999 è stato altamente deludente, con una sola rete messa a segno in otto partite giocate in campionato, con un assist all'attivo, a fronte di nessuna rete messa a segno in quattro partite giocate in Champions League.

Per le sue caratteristiche, inoltre, Joao Felix sarebbe funzionale al progetto tattico di Simone Inzaghi e andrebbe a sostituire Alexis Sanchez all'interno della rosa nerazzurra, con il club meneghino che potrebbe usufruire del Decreto Crescita.

La possibile trattativa con l'Atletico Madrid

L'Atletico Madrid, come detto, ha fatto un pesante investimento per Joao Felix, avendolo acquistato dal Benfica nell'estate del 2019 per 125 milioni di euro.

I Colchoneros non vogliono realizzare una minusvalenza e per questo motivo valutano l'attaccante portoghese almeno 90 milioni di euro.

In virtù di ciò, il club spagnolo sarebbe pronto a mettere sul piatto il portoghese per provare ad arrivare anche a Lautaro Martinez, da sempre un pallino di Diego Pablo Simeone, magari anche con un conguaglio economico a favore della società nerazzurra.

Marotta, comunque, è pronto a sfruttare il fatto che il giocatore a Madrid sia ai margini e per questo, anziché sacrificare il Toro, potrebbe anche provare a chiedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, magari rimandando il discorso di un ipotetico scambio con l'argentino di un anno.