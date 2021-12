La Juventus a gennaio potrebbe effettuare varie cessioni importanti. Si parla infatti delle possibili partenze di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, oltre a quelle di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. A questi potrebbe aggiungersi anche Arthur Melo. Il brasiliano non sta raccogliendo molto minutaggio e potrebbe essere ceduto anche perché è uno dei giocatori che più guadagna della rosa bianconera. Il suo ingaggio attuale è di circa 5 milioni di euro a stagione, uno stipendio importante per un giocatore che attualmente è considerato una riserva. Di recente ha parlato del brasiliano anche Massimiliano Allegri, che lo ha definito un grande professionista in quanto si impegna ed è sempre disponibile nei confronti della squadra.

Nelle prossime partite potrebbe raccogliere minutaggio già dal match di Champions League contro il Malmoe con la Juventus che è già qualificata per gli ottavi di finale della massima competizione europea. La società bianconera però sarebbe pronta a ricevere offerte per il centrocampista e potrebbe lasciarlo partire anche in prestito con diritto di riscatto a gennaio. La sua valutazione di mercato è di circa 35 milioni di euro.

Il centrocampista Arthur Melo potrebbe essere ceduto al Siviglia a gennaio

Le ultime indiscrezioni di mercato su Arthur Melo provengono dai giornali spagnoli. Il centrocampista brasiliano piace al Siviglia, che sarebbe pronto ad investire sul giocatore. L'ex Barcellona si integrerebbe bene nel Siviglia avendo caratteristiche tecniche ideali per il calcio spagnolo.

Lo ha dimostrato nella sua esperienza professionale nella società catalana prima che nell'estate 2020 approdasse alla Juventus nello scambio di mercato che ha portato Pjanic in Spagna. La società bianconera potrebbe concedere uno sconto sul cartellino. Inoltre potrebbe lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto, con pagamento dilazionato in diverse stagioni.

Il mercato della Juventus

La Juventus sta valutando anche altre cessioni. Adrien Rabiot e Aaron Ramsey piacciono al Newcastle, Bentancur in Spagna. Per Kulusevski invece ci sarebbe l'interesse concreto dell'Arsenal. Ci si attendono anche acquisti durante il mercato di gennaio. La società bianconera potrebbe investire su un centrocampista di qualità e su una punta.

Si parla di un interesse concreto per alcuni giocatori in scadenza a fine stagione, ovvero per Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara. Per quanto riguarda invece il settore avanzato il preferito sembra essere il giocatore Dusan Vlahovic, l'alternativa Julian Alvarez.