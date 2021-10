La Juventus negli anni ha sempre dimostrato di saper investire sui giovani. Il lancio dell'under 23 bianconera è servito proprio per valorizzare il settore giovanile. In questi ultimi anni sono stati lanciati anche in prima squadra i vari Dragusin, Fagioli e Ranocchia, attualmente in prestito rispettivamente alla Sampdoria, Cremonese e Vicenza. Attualmente nella formazione Under 23, militante in Serie C, si stanno mettendo in evidenza nelle ultime settimane i vari Fabio Miretti e Nikola Sekulov, che potrebbero fare lo stesso cammino professionale dei giocatori prima menzionati.

La società bianconera però ha saputo acquistare giovani anche in altre società, pescando alcuni elementi molto interessanti. Nello scorso Calciomercato invernale ha ad esempio definito l'arrivo del centrocampista Nicolò Rovella dal Genoa, in cambio dei cartellini di Manolo Portanova e di Elia Petrelli. Il 19enne rimarrà in prestito nella società ligure fino a giugno 2022 per poi trasferirsi in bianconero.

Quello attuale è finora stato un inizio di stagione importante col Genoa per il centrocampista, che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere convocato nelle prossime partite dal commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini.

Il centrocampista Rovella potrebbe essere convocato a breve da Mancini

Il centrocampista Nicolò Rovella in prestito al Genoa (ma il cui cartellino è di proprietà della Juventus) prossimamente potrebbe essere convocato dal commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini. La chiamata potrebbe arrivare già nella prossima pausa delle nazionali, prevista a novembre.

Il 19enne sta dimostrando in questo inizio di stagione di essere un giocatore già pronto, sorprende infatti la sua personalità combinata alle sue capacità tecniche. Il tecnico Ballardini lo considera un titolare inamovibile, schierandolo davanti alla difesa.

È un punto di riferimento importante anche per il commissario tecnico della nazionale under 21 italiana Nicolato, che però è ovviamente pronto a 'concederlo' volentieri alla nazionale maggiore.

Rovella diventerà un giocatore della Juventus dalla prossima stagione e sarà un rinforzo importante che andrà a dare ancora più qualità alla mediana bianconera.

I giovani della Juventus

In una recente intervista il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha dichiarato che il futuro della società bianconera sarà florido, considerando i tanti giovani di qualità fra settore giovanile e prima squadra. Ai vari Miretti, Sekulov, Dragusin, Fagioli, Ranocchia e Rovella, bisogna aggiungere quelli già presenti nella rosa bianconera come Manuel Locatelli, Dejan Kulusevski, Moise Kean e Kaio Jorge. Senza contare i tanti giovani che si stanno mettendo in evidenza nella Primavera bianconera.