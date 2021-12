Il Milan è alle prese con la difficile situazione del rinnovo di contratto di Kessié e vorrebbe Renato Sanches per sostituirlo. Il centrocampista centrale della Costa D’Avorio va in scadenza nel 2022, la prossima estate quindi potrebbe lasciare il club a parametro zero, uno scenario che potrebbe verificarsi perché i colloqui per il rinnovo sono fermi. L’agente del giocatore avrebbe alzato le pretese, fino a chiedere un ingaggio da nove milioni di euro, raccontano alcuni rumors. La cifra sarebbe troppo alta per il Diavolo, che quindi va a caccia di un sostituto per non rimanere scoperto.

Renato Sanches prima scelta del Milan

Così Maldini e Massara avrebbero individuato in Renato Sanches uno dei possibili sostituti per il pilastro della formazione di Stefano Pioli. Il 24enne del Lille è un centrocampista centrale che unisce quantità e qualità e dopo alcuni passi falsi in carriera, tra cui quelli con Bayern Monaco e Swansea, ha rivitalizzato la sua carriera in Francia, in cui ha vinto anche il titolo l'anno scorso battendo il fortissimo Paris Saint Germain diventando anche titolare nella nazionale portoghese guidata da Cristiano Ronaldo.

Un profilo di primo piano che potrebbe lasciare il Lille nelle prossime finestre di mercato anche se ha ancora due anni di contratto. Il Milan vorrebbe provarci, ma la corsa potrebbe essere molto difficile perché molti club hanno messo nel mirino il giocatore nelle ultime settimane.

Per Renato Sanches le big inglesi sfidano il Milan

I rumors delle ultime ore infatti inseriscono alcuni grandi club inglesi nella corsa la talento lusitano. Il Manchester City lo vorrebbe per sostituire Fernandinho, che viaggia veloce verso la fine della carriera dopo essere stato per anni fondamentale per Guardiola. Sul portoghese ci sarebbe anche il Liverpool che è invece alle prese con il post Milner, tassello imprortante sia dentro che fuori dal campo per i reds.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Accanto alle big ci sarebbe anche il Newcastle a caccia di grandi colpi per salvare la stagione. L’acquisto della società da parte del fondo arabo PIF ha reso i magpies una delle società più ricche del mondo, un bel vantaggio per essere protagonisti sul mercato. Infine a sfidare il Milan per Renato Sanches ci sarebbe anche il Barcellona, secondo le ultime notizie in arrivo dalla Spagna.

I rossoneri per sostituire Kessié però non hanno solo Renato Sanches nella propria lista, in casa della capolista in Serie A si sta valutando con attenzione anche Kamara dell’Olympique Marsiglia, in scadenza di contratto del 2022 e molto lontano dal rinnovo con il club francese a cui avrebbe detto di “no” varie volte per firmare per il prolungamento.