La Serie A si prepara a vivere un turno infrasettimanale dal sapore speciale, con stadi che si annunciano pieni e che già hanno avuto un ottimo riscontro di pubblico nell'ultimo weekend e un clima da grande occasione in tutta Italia. Il calendario propone un mix affascinante di sfide che intrecciano ambizioni europee, lotta salvezza e voglia di conferme, elementi che spingono i tifosi a rispondere presente sugli spalti. In programma ci sono Pisa–Como, Lecce–Roma, Sassuolo–Juventus, Bologna–Atalanta, Napoli–Verona, Lazio–Fiorentina, Parma–Inter, Torino–Udinese, Cremonese–Cagliari e Milan–Genoa, un quadro ricco e senza partite banali.

Mentre il calciomercato prosegue con tanti colpi di scena, c'è grande attenzione su Parma–Inter, con i nerazzurri attesi in trasferta in uno stadio caldo e pronto a fare la sua parte. Il Napoli ospiterà il Verona, puntando a sfruttare il fattore campo, così come il Milan accoglierà il Genoa a San Siro davanti a una cornice di pubblico importante. Riflettori accesi anche sulla Juventus, chiamata al riscatto dopo il pareggio contro il Lecce: l’impegno con il Sassuolo, però, non è dei più semplici, perché i neroverdi arrivano in un momento di forma e con l’idea di giocarsela senza timori. Un turno che promette spettacolo, intensità e numeri da grande calcio.

Live spettatori Serie A: il turno infrasettimanale