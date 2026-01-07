C'è qualcosa che sembra iniziarsi a muovere anche in entrata nel calciomercato invernale del Crotone. Dopo la cessione di Filippo Berra alla Salernitana, gli squali avrebbero individuato in Claudio Manzi, centrale difensivo dell'Avellino, un possibile innesto nella rosa per gennaio. Il calciatore, poco impiegato con l'Avellino, potrebbe cambiare maglia in cerca di maggiore spazio in Serie C.

Crotone, Manzi nome per il reparto difensivo

Il primo nome per la difesa del Crotone porta a Claudio Manzi, centrale dell'Avellino, calciatore classe 2000. Per lui una esperienza pregressa in Lega Pro con le maglie di Fermana, Turris, Virtus Entella e Avellino.

In questa stagione il calciatore nativo di Lacco Ameno, è sceso in campo solamente in tre occasioni, totalizzando 177' minuti di gioco. Il Crotone, secondo quanto riportato dal portale TuttoC.Com avrebbe effettuato un'offerta al club irpino per avere il calciatore a titolo definitivo. Il difensore è legato al club campano da un contratto in scadenza il 30 giugno 2027.

Crotone, via Berra si cercano rinforzi

Con la cessione a titolo definitivo di Filippo Berra alla Salernitana in casa rossoblù si stringe il ventaglio di scelte per il tecnico Emilio Longo. Il ridimensionamento del budget da parte della società porterà il club a puntare su calciatori poco costosi sotto l'aspetto di cartellino e contratto ma che possano rilanciarsi o "esplodere" in maglia rossoblù.

Il profilo di Claudio Manzi potrebbe fare al caso degli squali. Il Crotone potrebbe ritrovarsi anche un rinforzo in casa, anche due: Niccolò Cocetta, centrale difensivo poco impiegato nella prima parte di stagione e arrivato nei mesi scorsi dalla Turris e Cristian Andreoni, terzino destro a lungo fuori causa infortunio.

Crotone, le altre operazioni di mercato

Nelle ultime ore alcune indiscrezioni vedono come protagonista l'attaccante Guido Gomez. Il capitano degli squali sarebbe diventato un obiettivo di gennaio dell'Union Brescia. Gli squali seguirebbero a distanza anche l'evolversi della situazione in casa Giugliano relativa all'eventuale cessione di Alessio Nepi, attaccante che sembra vicino al Perugia.

Il Crotone valuta la cessione di Jacopo Murano: il calciatore è ambito dal Potenza ma ci sarebbe da sciogliere il nodo legato all'ingaggio. Tra le fila degli squali ci sono poi calciatori che sembrano propensi al cambio di maglia come Riccardo Stronati, Federico Ricci e Andrea Gallo. Quest'ultimo è stato accostato nei giorni scorsi a Catania e Salernitana con il Picerno che punterebbe forte su di lui. In uscita ci sarebbe anche Daniel Leo, gradito al Vicenza.