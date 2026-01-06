Il calciomercato continua a muoversi su più tavoli, tra idee, contatti e strategie che iniziano a prendere forma, mentre nelle ultime ore non sono mancate anche alcune ufficialità. La giornata di ieri ha offerto segnali chiari di come diversi club stiano provando ad accelerare, cercando di trasformare le intuizioni in operazioni concrete.

Il colpo più rilevante è arrivato dal Pisa, che ha messo a segno l’innesto dell’attaccante Durosinmi, un’operazione pesante per categoria e ambizioni, destinata a incidere subito sul progetto tecnico. Intanto, sul fronte delle trattative, la Lazio osserva con attenzione la situazione legata a Loftus-Cheek, un’operazione che potrebbe sbloccarsi solo dopo la cessione di Guendouzi.

In casa Lecce, invece, è stato respinto un primo sondaggio biancoceleste per Gaspar, ritenuto centrale nel progetto giallorosso.

Si muovono anche altre piazze: il Parma è vicino all’esterno offensivo Schjelderup, profilo giovane e di prospettiva, mentre il Verona valuta il giovane Bebou per rinforzare il reparto avanzato. In Serie C, infine, il Cesena guarda con interesse a Partipilo del Bari, nome che potrebbe accendere le prossime ore di mercato. Segnali chiari: il mercato entra nel vivo e le prossime giornate promettono nuovi sviluppi.

Calciomercato live: 6 gennaio