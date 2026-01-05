C'è un cambiamento in corso in casa rossoblù con il Crotone che inizia l'opera di sfoltimento della rosa, partendo dai contratti più pesanti per le casse societarie. Dopo la cessione di Filippo Berra alla Salernitana, gli squali potrebbero privarsi di un altro "big", l'attaccante Jacopo Murano, sondato dal Potenza. In uscita gli squali potrebbero concludere in anticipo il prestito dell'attaccante Mario Perlingieri, che potrebbe passare all'Audace Cerignola.

Crotone, Murano valuta l'addio

In queste ore nella rosa del Crotone si opera alla conta dei calciatori a disposizione in vista della gara del 5 gennaio contro il Benevento.

Il tecnico Emilio Longo non potrà contare sul difensore Filippo Berra, passato alla Salernitana. Da valutare anche l'impiego di calciatori che al momento possono essere sul mercato: uno di questi è Jacopo Murano che sarebbe diventato un obiettivo del Potenza, sua ex squadra. L'attaccante, arrivato dal Foggia, dopo circa una stagione potrebbe lasciare la Calabria nella sessione di calciomercato di gennaio.

Perlingieri in uscita, ci pensa l'Audace Cerignola

Poco impiegato nel girone d'andata e soprattutto vittima di un infortunio che l'ha tenuto fuori dai giochi per alcuni mesi, l'attaccante Mario Perlingieri potrebbe fare ritorno al Benevento nei prossimi giorni. Per lui il futuro potrebbe essere ancora nel Girone C di Lega Pro ma con la maglia dell'Audace Cerignola.

Il club pugliese avrebbe individuato in lui un possibile rinforzo per il girone di ritorno anche nella prospettiva di una cessione di Luigi Cuppone, ambito da altre formazioni. Per l'attaccante Mario Perlingieri con la maglia del Crotone sono giunte 11 presenze con 1 assist, subentrando quasi sempre dalla panchina, per un totale di 180' minuti giocati.

Crotone, le altre operazioni di mercato

Sembra svanire intanto la possibilità del Crotone di arrivare al centrocampista del Siracusa, Racine Ba. Il calciatore, che era stato accostato al Crotone e alla Salernitana, sarebbe ad un passo dalla firma con il Cosenza. Gli squali starebbero attendendo novità dal Picerno per la cessione del centrocampista Andrea Gallo, che era stato seguito anche da Salernitana e Catania.

Non si sblocca, al momento, la cessione di Riccardo Cargnelutti che non dovrebbe finire alla Salernitana dopo l'acquisto da parte dei campani, proprio dal Crotone, del compagno di reparto Filippo Berra. In uscita rimarrebbero altri calciatori come Federico Ricci, Riccardo Stronati e Guido Gomez, con il capitano che non si muoverà se non per un'offerta importante.