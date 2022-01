Il mercato di gennaio sembrava chiudersi senza clamorosi acquisti. Negli ultimi giorni, però, sia Inter che Juventus hanno regalato investimenti importanti che dimostrano come entrambe le società hanno una stabilità economica tale per poter migliorare la qualità dei propri giocatori. Investimenti che in qualche modo si scontrano con le recenti dichiarazioni dell'amministratore delegato della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, che ha chiesto ristori al Governo italiano. Il calcio è sicuramente una delle aziende cha ha più subito l'impatto del coronavirus, basti pensare agli stadi con capienza limitata e di conseguenza meno incassi per le società sia dalla vendita dei biglietti che dalle sponsorizzazioni da stadio.

Dell'argomento ha voluto parlare anche Maurizio Pistocchi, che in un recente video ha sottolineato come le dichiarazioni di De Siervo non trovano conferme dal mercato portato avanti dall'Inter e dalla Juventus che hanno acquistato recentemente Robin Gosens, Dusan Vlahovic e Denis Zakaria.

Il giornalista sportivo Pistocchi ha parlato degli investimenti in Serie A nel mercato di gennaio

'Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, lunedì scorso ha chiesto ristori per il movimento calcio, paragonando la condizione della Serie A a quella della Francia'. Queste le dichiarazioni di Maurizio Pistocchi in una recente intervista, in riferimento alla situazione economica difficile delle società italiane di calcio a causa della pandemia da coronavirus.

De Siervo ha sottolineato come il Governo non abbia dato un grande contributo, tramite i ristori, al calcio italiano. Il giornalista sportivo però ha lanciato una frecciatina all'amministratore delegato della Lega Serie A aggiungendo: 'De Siervo dà la colpa al Governo per i mancati ristori alla Lega di Serie A, ma il calcio spende decine di milioni per giocatori, tecnici e agenti sportivi'.

Evidente il riferimento ad Inter e Juventus dopo i recenti acquisti del mercato di gennaio. Secondo Pistocchi, è giusto che il calcio chieda aiuto al Governo ma non dovrebbe investire somme importanti sul mercato.

Il mercato della Serie A

L'Inter e la Juventus sono le società che hanno più investito sul mercato a gennaio con gli acquisti di Robin Gosens, Dusan Vlahovic e Denis Zakaria.

La società bianconera, però, è riuscita a vendere Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur, attutendo in maniera evidente gli investimenti sul mercato. Altra società che sta spendendo molto è la Salernitana, merito delle nuova proprietà guidata da Danilo Iervolino, che si è affidata a Walter Sabatini. Il direttore sportivo ha effettuato diversi acquisti per provare a raggiungere la permanenza nel campionato italiano.