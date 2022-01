Il Calciomercato di Serie B è ormai nel pieno delle trattative. Sono davvero tantissime le notizie riguardanti le squadre cadette e nelle scorse ore sono arrivate anche diverse ufficialità.

Tra le ultime si conta: l'arrivo del difensore Barisic al Frosinone, l'ennesimo acquisto di uno scatenato Vicenza che ha superato la concorrenza del Cosenza per arrivare al fantasista del Parma Da Cruz, e infine l'acquisto dell'attaccante Finotto da parte della Spal, che nei giorni scorsi aveva anche ufficializzato un altro giocatore esperto della categoria, come il difensore centrale Biagio Meccariello, in arrivo dal Lecce.

Come accennato il Vicenza è scatenato. Infatti, il club veneto è quello più attivo per ora sul mercato. Dopo aver chiuso per l'acquisto dell'attaccante Teodorczyk, svincolatosi pochi giorni prima dall'Udinese, il Direttore sportivo Balzaretti ha prima portato il giovane Boli dal Lens al Vicenza con l'obiettivo di dare creatività e sostanza al centrocampo dei veneti, poi, come detto, ha chiuso per l'arrivo di Da Cruz. Inoltre qualche ora fa avrebbe trovato anche l'accordo di massima con Jordan Lukaku, terzino sinistro belga, classe 1994, fratello del più famoso attaccante ex Inter. Il laterale arriverebbe al Vicenza in prestito secco dalla Lazio.

Giovinco, idea Monza?

Secondo alcune indiscrezioni giornalistiche, il fantasista Sebastian Giovinco, attualmente svincolato, potrebbe andare al Monza.

Al momento proprio la società brianzola pare essere stata l'unica che ha fatto passi concreti per arrivare al calciatore.

Proprio pochi giorni fa, Giovinco aveva spiegato che voleva tornare a giocare, ma che per ora non aveva ricevuto offerte. Il Monza della coppia Berlusconi e Galliani potrebbe essere dunque nel suo futuro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Francesco Forte: che colpo per il Benevento

Adesso si inizia a parlare prepotentemente di attaccanti e in realtà si rischia di creare un "giro di bomber ". Gianluca Lapadula ha chiesto al Benevento di essere ceduto e sanniti prima di cedere l'attaccante, si sono "coperti" con l'acquisto di Francesco Forte, bomber di razza che torna in Serie B essere stato vice-capocannoniere lo scorso anno.

Dopo aver sondato Torregrossa, dunque il Benevento ha scelto Forte. Le tecniche dell'attaccante ormai ex Venezia sono indiscutibili, ma in Serie A non è riuscito ad esprimersi al meglio in questa prima parte di stagione, così torna in Serie B con l'obiettivo di rilanciarsi.

Forte troverà al Benevento un suo ex mister: Fabio Caserta, che lo ha allenato a Castellammare di Stabia. Per l'attaccante del Venezia, il club di Vigorito ha sborsato una cifra a 1,5 milioni mentre la punta firmerà un contratto di due anni e mezzo.