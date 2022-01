Potrebbe saltare per il Crotone il ritorno in campo contro il Parma. A causa dell'elevato numero di contagi da coronavirus nel gruppo squadra, gli squali così come il Cosenza, non avrebbero avuto il via libera dall'Asl per scendere in campo, in accordo con il recente protocollo stilato da Governo e Figc. Parallelamente proseguono le trattative di mercato in entrata e uscita. Sulle tracce dell'attaccante Giuseppe Borello si sarebbe concentrato l'interessamento del Palermo.

Crotone, Borello verso la Serie C

Dopo le voci, poi smentite, di un gradimento del Pescara nei confronti di Giuseppe Borello l'attaccante rossoblù sarebbe ora finito nella lista dei possibili acquisti del Palermo.

La punta cresciuta nel settore giovanile del Crotone potrebbe salutare gli squali e proseguire la stagione in terza serie. Un trasferimento che potrebbe giungere negli ultimi giorni di trattative con la formula del prestito. Nella prima metà dell'annata sportiva, in Calabria, Giuseppe Borello è riuscito a collezionare cinque presenze siglando una sola rete quella dell'ultimo match disputato contro il Pordenone all'Ezio Scida.

Crotone, trattative bloccate

Potrebbe sfumare a sorpresa il trasferimento di Nikolas Spalek dal Brescia al Crotone. Il calciatore sloveno, che sembrava ormai ad un passo dalla nuova avventura in Calabria non avrebbe ricevuto il via libera da parte del presidente Massimo Cellino.

In senso opposto, avrebbe subito una frenata anche la trattativa per il ritorno di Ahmad Benali alle Rondinelle con il centrocampista libico che potrebbe passare, a titolo definitivo, al Monza della famiglia Berlusconi. In difesa potrebbe giungere a breve a conclusione la trattativa per il ritorno in Calabria di Vladimir Golemic.

Il calciatore serbo, attualmente al Pas Lamia in Grecia, sarebbe propenso a ripartire dai rossoblù. Arrivato ufficialmente al Crotone il centrocampista Theophilus Awua. Per lui primi allenamenti svolti presso il Centro Sportivo "Antico Borgo".

Incertezza sul futuro

Dopo il rinvio delle gare del 26 e 29 dicembre causa Covid-19, potrebbe essere rinviato il recupero del match della diciannovesima giornata contro il Parma.

Sarebbe elevato il numero dei contagi tra le fila del Crotone con uno stop che dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore. Una situazione che dovrebbe accomunare il Crotone ai corregionali del Cosenza con i Lupi alle prese anche loro con diversi casi di positività nel gruppo squadra. Già nella giornata del 12 gennaio la Lega B ha comunicato il rinvio, per la seconda volta, della sfida tra Lecce e Vicenza che era programmata per la serata del 13 gennaio.