Rinforzare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi con innesti di spessore: è questo l'obiettivo dell'Inter che sta lavorando sul fronte mercato già in prospettiva della prossima stagione.

Possibile idea Dybala per i nerazzurri

Reparto sotto osservazione è l'attacco: per il prossimo mercato estivo, la dirigenza interista sta monitorando diverse piste per aumentare il tasso qualitativo del reparto offensivo a disposizione di Inzaghi. Oltre al nome di Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo valutato 35 milioni di euro, i nerazzurri stanno monitorando la situazione legata a Paulo Dybala: infatti, la Joya potrebbe non rinnovare con la Juventus e lasciare Torino la prossima estate.

I bianconeri non sarebbero più sicuri di offrire un contratto da 10 milioni a stagione: per questo, l'Inter sta monitorando con grande attenzione la vicenda e potrebbe decidere di avanzare un'offerta che possa soddisfare l'entourage del calciatore argentino, a quel punto libero a parametro zero.

In caso di addio, Dybala valuterà diverse offerte anche provenienti dall'estero con il Barcellona ed il Paris Saint Germain, che sarebbero interessate al dieci bianconero: i blaugrana vogliono completare il reparto offensivo a disposizione di Xavi dopo l'arrivo di Ferran Torres dal Manchester City, mentre il club parigino potrebbe fiondarsi su Dybala, in caso di addio di Kylian Mbappè, accostato al Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Inter, Bremer e Frattesi obiettivi per l'estate

Non solo l'attacco. L'Inter sta lavorando per completare anche gli altri reparti a disposizione di Simone Inzaghi, con l'obiettivo di rendere la rosa maggiormente competitiva, rimanendo ai vertici del calcio italiano e ritagliandosi un ruolo importante in Champions League.

Per la difesa, l'obiettivo numero uno resta Glenson Bremer, difensore brasiliano del Torino che sotto la guida tecnica di Ivan Juric ha avuto una crescita esponenziale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Toro non ha alcuna intenzione di lasciar partire il suo leader difensivo, come dimostra il rinnovo contrattuale fino al 2024: per lasciar partire l'ex Atletico Mineiro, Cairo chiede una cifra attorno ai 25-30 milioni. Inoltre c'è da considerare l'interesse del Milan e soprattutto del Chelsea, a caccia di un sostituto di Rudiger.

Per il centrocampo c'è grande interesse per Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che si è ritagliato un ruolo importante nello scacchiere tattico di Dionisi. Il club neroverde chiede una cifra non inferiore ai 25 milioni di euro, per lasciar partire il mediano italiano; molto dipenderà dalle uscite, con Vecino e Vidal che potrebbero lasciare Milano a fine stagione, e favorire l'approdo di altri calciatori, funzionali al progetto di Inzaghi.