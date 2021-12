Il futuro di Stefano Sensi potrebbe essere lontano dall'Inter. Il centrocampista nerazzurro che in questa prima parte di stagione ha collezionato poche presenze visto gli infortuni che gli stanno condizionato la carriera, potrebbe decidere di lasciare Milano per giocare con maggiore regolarità e giocarsi le sue chance per raggiungere la convocazione in Nazionale.

Per questo, nella sessione invernale di Calciomercato, l'Inter potrebbe decidere di cedere il trequartista italiano in prestito; tra le squadre che sarebbero interessate all'ex Sassuolo, ci sarebbe l'Empoli di Andreazzoli che valorizza molto il gioco di squadra e i giocatori di qualità; inoltre, le due società hanno già raggiunto un accordo in estate per il prestito di Andrea Pinamonti, che si sta ritagliando uno spazio importante nel 4-3-1-2 di Andreazzoli.

L'altra società sarebbe il Sassuolo, che visto l'addio di Boga all'Atalanta, potrebbe adoperare qualche colpo in entrata, per aumentare la qualità a disposizione del tecnico neroverde Dionisi; i due club inoltre avrebbero già chiacchierato per altri nomi come Raspadori e Scamacca, e per questo non è escluso che nelle prossime settimane potrebbe esserci un nuovo incontro di mercato, per parlare della situazione di Sensi.

In ottica cessioni, resta da monitorare anche la situazione di Matias Vecino: il centrocampista uruguaiano sarebbe nel mirino del Napoli di Luciano Spalletti, ma anche del Genoa di Andry Shevchenko, a caccia di giocatori di grande esperienza e personalità per centrare la salvezza con il club rossoblù.

Inter, idea Fares per la fascia sinistra

Oltre alle cessioni, in casa Inter si stanno valutando anche degli acquisti per la sessione invernale di calciomercato, così da rinforzare la rosa a disposizione del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.

Tassello che la dirigenza interista vorrebbe puntellare riguarda la fascia sinistra: con Dimarco che viene utilizzato nella posizione di terzo centrale nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, la società nerazzurra potrebbe rinforzare la corsia mancina, con un'alternativa ad Ivan Perisic.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tra le opzioni low-cost, ci sarebbe anche il nome di Fares, esterno della Lazio in prestito al Genoa, dove prima dell'infortunio ha svolta una buona prima parte di stagione. L'Inter potrebbe chiedere il calciatore in prestito, ma molto dipenderà dal confronto con la Lazio di Claudio Lotito.

Tra le altre idee sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta, ci sarebbe anche quella che porta al nome di Lucas Digne, esterno francese ai margini del progetto dell'Everton di Benitez; sull'ex terzino della Roma, ci sarebbe l'interesse anche del Napoli di Luciano Spalletti.

Infine, per giugno i nerazzurri stanno monitorando con grande attenzione le prestazioni di Fabiano Parisi, esterno dell'Empoli, nel mirino anche del Napoli.