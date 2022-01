Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. È questo l'obiettivo dell'Inter, che sta lavorando sul fronte mercato per puntellare l'organico a disposizione dell'allenatore nerazzurro, ed essere così competitivi sia in Italia che in Europa.

Per il prossimo mercato estivo, la dirigenza interista sta lavorando per rinforzare l'attacco a disposizione di Inzaghi, con un acquisto di livello: vista la possibile partenza di Alexis Sanchez a fine stagione, il direttore sportivo Marotta sta visionando diversi per nomi per completare il reparto offensivo a disposizione del mister nerazzurro.

Tra ii nomi sul taccuino, ci sarebbe anche quello di Sebastian Haller, attaccante della Costa d'Avorio in forza all'Ajax che ha avuto un grande impatto in Olanda ma soprattutto in Champions League, dove ha già siglato 10 reti ed è il capocannoniere della competizione, davanti a Robert Lewandowski.

L'Inter vorrebbe provare ad acquistare il calciatore nella prossima sessione estiva di Calciomercato, regalando ad Inzaghi un attaccante capace di poter esser completare sia con Lautaro, che con Dzeko, considerando l'età del bomber bosniaco non più giovanissimo.

L'Ajax valuta l'attaccante ex West Ham non meno di 30 milioni di euro.

Un altro profilo interessante che i nerazzurri starebbero seguendo, sarebbe quello di Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo che sarebbe nel mirino della Juventus; il club neroverde chiede una cifra attorno ai 35 milioni di euro, per lasciar partire il suo gioiello.

I nerazzurri si muovono quindi per giugno, con l'obiettivo di rinforzare l'attacco a disposizione di Inzaghi.

Inter, vicinissimo il rinnovo di Brozovic

Sempre in ottica mercato, l'Inter sta lavorando sul fronte rinnovo per blindare i calciatori più importanti della rosa e continuare il progetto iniziato da Antonio Conte e proseguito con l'ottimo lavoro svolto da Simone Inzaghi.

Il rinnovo all'ordine del giorno riguarda Marcelo Brozovic: le parti sembrerebbero vicinissime all'accordo che potrebbe avvenire dopo l'incontro di Supercoppa contro la Juventus, in programma domani alle 21 a San Siro.

La trattativa per il rinnovo si sarebbe sbloccata grazie ad un'offerta da 6,5 milioni di euro da parte del club nerazzurro, che vede nel mediano croato il faro del centrocampo di Simone Inzaghi.

Inoltre, gli interessi di alcuni club inglesi, ha indotto la dirigenza interista ad accelerare la trattativa.

Dopo Lautaro Martinez e Barella, l'Inter blinda un altro suo top player con l'obiettivo di rimanere ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi uno spazio importante anche in Europa, soprattutto in competizione di grande livello e fascino come la Champions League.