L'Inter valuterebbe i possibili innesti che dovrebbero potenziare la rosa di Simone Inzaghi. Nelle ultime ore sarebbe sempre più caldo il nome di Paulo Dybala che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2022 con la Juventus. Il ragazzo chiederebbe circa dieci milioni di euro, cifra che però la dirigenza degli Agnelli non vorrebbe riconoscergli. Marotta, dunque, sarebbe alla finestra e potrebbe portarlo subito a Milano per affidargli le chiavi dell'attacco. Un colpo a parametro zero che garantirebbe un fantasista al tecnico ex Lazio.

L'arrivo dell'ex Palermo, però, potrebbe prevedere la cessione di Lautaro Martinez. Con l'addio del Toro, la squadra presieduta dagli Zhang metterebbe a segno una netta plusvalenza, la sua valutazione sarebbe di circa ottanta milioni di euro, e avrebbe anche la liquidità per offrire un ricco contratto a Dybala. Quest'ultimo sarebbe stato corteggiato a lungo dal club milanese che, in passato, avrebbe pensato di proporre anche uno scambio con Mauro Icardi. Sulle tracce dell'attuale calciatore della Juventus, però, ci sarebbero club come Paris Saint Germain e Real Madrid. Pochettino, coach dei transalpini, lo vorrebbe alla sua corte fin dai tempi del Tottenham.

Occhi sul difensore ex Salernitana

Dovrebbe essere molto vicino l'arrivo di Luiz Felipe all'Inter. Il difensore della Lazio ha il contratto in scadenza nel 2022 e non vorrebbe rinnovare con i biancocelesti. Sarebbe stato chiesto espressamente da Inzaghi, che vorrebbe un profilo congeniale alla difesa a tre in grado di far tirare il fiato a Milan Skriniar in vista del possibile addio di Danilo D'Ambrosio.

L'ex Torino potrebbe lasciare la Pinetina, così come Kolarov e Perisic, al termine della stagione. I contatti sarebbero aperti anche con il Torino per avere Gleison Bremer ma il centrale avrebbe una valutazione di circa trenta milioni di euro. L'addio di Stefan De Vrij, cercato soprattutto in Premier League da Tottenham ed Everton, potrebbe finanziare l'operazione.

L'Atletico Madrid su Inzaghi

Nel mirino dell'Atletico Madrid sarebbe poi finito Simone Inzaghi. I Colchoneros non stanno attraversando un buon momento e potrebbero decidere di esonerare Diego Simeone. L'Inter, però, vorrebbe già cautelarsi e sarebbe disposta a proporre il rinnovo all'allenatore ex Lazio proponendo uno stipendio che arriverebbe a circa tre milioni di euro. I dirigenti milanesi sono molto soddisfatti del lavoro effettuato perché il club ha superato i gironi di Champions League dopo più di dieci anni e ha conquistato, battendo la Juventus per 2-1 in finale di Supercoppa, il primo trofeo dell'anno.