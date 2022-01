Secondo alcune indiscrezioni giornalistiche ci potrebbe essere un colpo di scena riguardante Franck Kessié: dopo settimane di incertezza il giocatore sarebbe infatti pronto a rinnovare il proprio contratto che lo lega al Milan.

Il centrocampista ivoriano tiene oramai banco da diversi mesi, da quando è andato al "muro contro muro" con la società. Kessié, infatti, andrà in scadenza di contratto tra meno di sei mesi e ha richiesto un adeguamento importante dell'ingaggio per rinnovare. Il Milan, però, ha offerto meno di quanto richiesto dal calciatore e per questo la trattativa è andata in stallo.

L'ivoriano sembrava oramai prossimo all'addio, ma qualcosa nelle ultime settimane pare essere cambiato.

Sul calciatore c'era il PSG e vari club di Premier, che ora però ci starebbero ripensando

Chi ha seguito tutta la querelle inerente il rinnovo di Kessié sa che, qualche settimana fa, l'addio del giocatore dal Milan sembrava oramai cosa scontata.

L'entourage del calciatore, infatti, non aveva preso in considerazione l'offerta di 6,5 milioni di euro all'anno fatta dal Milan, giudicata irricevibile perché troppo bassa. Il calciatore aveva estimatori in Premier League (su tutti il Tottenham di Antonio Conte) e, soprattutto, del PSG. Club, questi ultimi, che sembravano essere pronti a offrire un ingaggio molto più alto rispetto al Milan.

Nelle ultimissime settimane, però, lo scenario sembra essere mutato: il giocatore ha offerto delle prestazioni non eccelse, specialmente in Champions League. Questo calo è stato notato anche dai suoi estimatori, che starebbero riflettendo sul da farsi.

Al momento l'offerta del Milan sarebbe la più alta ricevuta dal giocatore

Tale ripensamento potrebbe dunque rivelarsi essere decisivo. Il giocatore, infatti, al momento ha ricevuto l'offerta di ingaggio più alta proprio dal Milan (che ha proposto un rinnovo fino al 2026). Ciò non significa che l'ivoriano abbia deciso di rinnovare, ma evidenzia come l'opzione rossonera sia decisamente più probabile rispetto al passato.

In attesa di capire l'evolversi della situazione legata a Kessié, il Milan deve fare i conti anche con le difficoltà nel rinnovo di contratto con Alessio Romagnoli. Anche il difensore centrale, infatti, non ha ancora sciolto le riserve a causa di una differenza (a dir la verità non elevatissima) tra richiesta e offerta.

Maldini e company, intanto, dovranno cercare di lavorare al meglio sul versante del mercato in entrata pure per questo gennaio: dovranno in particolare portare alla corte di Pioli almeno un difensore centrale che dovrà sostituire l'infortunato Kjaer. Sul tavolo vi sono diverse opzioni, che Botman del Lille che continua a essere la prima scelta nonostante le resistenze del club francese.