Una trattativa che sembrava essere vicina alla conclusione ma che, invece, ora rischia improvvisamente di saltare. Alessio Romagnoli e il Milan non sono più tanto vicini a una intesa sul rinnovo di contratto, con il giocatore che al momento non ha ancora accettato l'offerta che il Milan gli ha recapitato con il tramite di Mino Raiola. Un triennale da 3 milioni di euro netti all'anno, molti di meno rispetto a quelli che guadagna attualmente: basti pensare che, in questa stagione in corso, il capitano del Milan percepisce uno stipendio di 6 milioni di euro.

La distanza tra offerta e richiesta non è alta, ma si rischia il muro contro muro

A ben vedere, a livello economico la distanza tra l'offerta fatta dal Milan e la richiesta del giocatore (e del suo entourage) non è alta. Romagnoli ha infatti accettato di decurtarsi lo stipendio pur di rimanere nei rossoneri, chiedendo però un ingaggio pari a 3,5 milioni di euro più bonus. Offerta, questa, che non è stata accettata dal Milan, che invece ha proposte un contratto di 3 milioni di euro netti all'anno, ma con bonus compresi.

Una distanza tra le due parti che non sembra essere poi irricucibile. Nonostante questo, però, tra Milan e giocatore sembra esserci già un muro contro muro. Da diverse settimane, infatti, non c'è stato alcun rilancio né un adeguamento della propria posizione, né da parte del club né da quella del giocatore.

Per questo il futuro di Alessio sembra essere tutt'altro che scontato. Per questo motivo, Maldini e company sono già alla ricerca di difensori da poter comprare sul mercato.

Botman obiettivo numero uno

Oltre alla situazione legata a Romagnoli, il Milan deve anche tenere conto dell'esigenza di acquisti a causa degli infortuni.

In particolare, i rossoneri avevano già in conto di rinforzare il reparto difensivo dopo il brutto infortunio subito da Kjaer, che di fatto ha già terminato la stagione. Al momento non è chiaro se, con un mancato accordo con Romagnoli, il Milan tenterà di acquistare uno o più difensori centrali.

In attesa di capire qualcosa di più, gli obiettivi del Milan sono diversi e più o meno noti.

Il principale è senza ombra di dubbio Botman. La volontà del giocatore c'è, ma rimane la difficoltà nel trovare un accordo con il Lille, dove attualmente il giocatore milita. La squadra francese chiede infatti almeno 30 milioni di euro e non è disposta (almeno ad ora) a cedere il proprio tesserato con un prestito con diritto di riscatto. Nel mirino del Milan, però, sono finiti anche Estève del Montpellier (già protagonista con l'under 20 francese) oltre che Matteo Viti, in forza all'Empoli che lo potrebbe lasciar partire in cambio di Andrea Conti.