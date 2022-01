La Juventus, nel recente Calciomercato estivo, ha effettuato una cessione che ha suscitato molto clamore mediatico e che non è stata gradita da molti sostenitori bianconeri. Ci si riferisce a quella che ha portato il difensore Merih Demiral all'Atalanta, in prestito con diritto di riscatto a circa 28 milioni di euro. Una cessione che ha ricordato molto quella che portò nell'estate 2020 il difensore Romero dalla Juventus all'Atalanta, con i bergamaschi che nel 2021 hanno ceduto l'argentino ad una somma importante al Tottenham. La stagione fin qui disputata da Demiral all'Atalanta è stata importante, proprio per questo potrebbe essere riscattato a giugno ma non per rimanere a Bergamo.

Come scrive la stampa turca, ci sono diverse società che potrebbe decidere di acquistare Demiral durante il calciomercato estivo. Ci sarebbe l'interesse concreto di Chelsea, Newcastle e Real Madrid. E proprio la società spagnola sarebbe pronta a presentare un'offerta importante all'Atalanta per il suo difensore, valutato attualmente circa 40 milioni di euro. Questo significa che i bergamaschi andrebbero a guadagnare più di 10 milioni di euro se consideriamo la somma di circa 28 milioni di euro da pagare alla Juventus per il cartellino del giocatore.

Il difensore Demiral potrebbe essere riscattato dall'Atalanta e ceduto al Real

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi turchi, l'Atalanta potrebbe riscattare il cartellino di Merih Demiral a giugno per poi cederlo al Real Madrid.

La società spagnola potrebbe rinforzare la difesa in estate dopo che a luglio 2021 sono partiti difensori importanti come Raphael Varane e Sergio Ramos. Potrebbero quindi arrivare almeno due difensori, uno dei quali potrebbe essere proprio Demiral che si sta confermando in questa stagione per merito anche dell'ottimo lavoro del tecnico dell'Atalanta, Giampiero Gasperini, che nelle ultime stagioni ha valorizzato tanti giocatori nella società bergamasca.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe guadagnare una somma importante per la cessione di Demiral. Il difensore turco però potrebbe non essere l'unico giocatore il cui cartellino è di proprietà della società bianconera a lasciare Torino a giugno. Si parla, ad esempio, della possibile partenza di Aaron Ramsey e Arthur Melo, che potrebbero lasciare la società bianconera già a gennaio, ma anche di quella di Alex Sandro.

Proprio il brasiliano piace al Real Madrid e la Juventus potrebbe avallare la sua cessione anche perché il brasiliano è in scadenza di contratto a giugno 2023. Alex Sandro potrebbe sostituire Marcelo, che dovrebbe lasciare la società spagnola a parametro zero a fine stagione.