La Juventus ha ottenuto un'importante vittoria in campionato contro la Roma che consolida i bianconeri al quinto posto in classifica, a -5 dal Napoli e a -3 dall'Atalanta, che però ha una partita in meno. A suscitare molto clamore mediatico non è stata solo la vittoria sorprendente dei bianconeri, che hanno vinto 4 a 3 dopo essere stati in svantaggio per 3 a 1, ma anche le dichiarazioni di Maurizio Arrivabene prima del match. L'amministratore delegato della Juventus ha sottolineato che dirigenti, tecnici e giocatori si devono meritare un'eventuale rinnovo di contratto.

Evidente il riferimento anche alla situazione contrattuale di Paulo Dybala. A febbraio si valuterà quindi il prolungamento del contratto dell'argentino, che avrebbe già un'intesa contrattuale a circa 10 milioni di euro netti a stagione. Nelle ultime ore, però, si parla di un interesse concreto del Paris Saint Germain per l'argentino, soprattutto se dovesse partire Leo Messi. L'ex Barcellona, in caso di risultato deludente della società francese in Champions League, potrebbe partire ed in tal caso come sostituto si valuta il giocatore della Juventus, in scadenza di contratto a fine stagione con la società bianconera.

Dybala potrebbe sostituire Messi al Paris Saint Germain

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, in caso di partenza di Leo Messi, il Paris Saint Germain potrebbe ingaggiare Paulo Dybala.

Il giocatore della Juventus non ha ancora prolungato il suo contratto con la società bianconera. Come dichiarato dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, ogni giocatore si deve meritare il contratto, soprattutto se importante come quello dell'argentino. Una decisione sarà presa a febbraio, ma ci sarebbe la possibilità che il Paris Saint Germain decida di ingaggiare Dybala a giugno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Molto dipenderà anche dall'andamento della società francese in Champions League e dall'eventuale partenza di Leo Messi. Secondo alcuni giornali sportivi, l'ex Barcellona potrebbe lasciare il Paris Saint Germain in caso di risultati deludenti in Champions League.

Il mercato della Juventus

La Juventus ha diversi giocatori in scadenza di contratto a giugno 2022.

Oltre a Dybala, anche Cuadrado, Bernardeschi, Perin e De Sciglio potrebbero lasciare la società bianconera a parametro zero a giugno. Anche per il colombiano sarebbe pronto il prolungamento di contratto, ma si aspetterà febbraio. Per quanto riguarda invece il centrocampista italiano, a gennaio potrebbe esserci un incontro fra il suo agente sportivo e la società bianconera per trovare un'intesa. Si aspetterà, invece, per le situazioni contrattuali di Perin e di De Sciglio, che ha dimostrato di poter essere utile alla società bianconera.