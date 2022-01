Le dichiarazioni di Romelu Lukaku delle scorse settimane hanno suscitato molto clamore mediatico: la punta del Chelsea aveva sottolineato le problematiche che sta riscontrando nella squadra inglese, dove non si sente valorizzato come vorrebbe. Parole che non sarebbero state gradite dal tecnico Tomas Tuchel e dai suoi compagni di squadra. Dopo qualche giorno era arrivata la risposta della punta belga, che aveva dichiarato la volontà di contribuire alle vittorie del Chelsea. La sconfitta contro il Manchester City e le dichiarazioni del post partita di Tuchel sembrano dimostrare però come il rapporto professionale fra il tecnico tedesco e il belga non sia idilliaco.

Come scrive il sito Calciomercato.com, Romelu Lukaku vorrebbe ritornare nel campionato Italiano. La sua speranza sarebbe quella di giocatore di nuovo nell'Inter, dove ha dimostrato in due stagioni di essere un giocatore decisivo. Grazie anche ai suoi gol che la squadra nerazzurra ha vinto il campionato nella scorsa stagione. Si è parlato anche di un possibile trasferimento alla Juventus, soprattutto se Dybala dovesse lasciare la società bianconera a parametro zero a giugno. È stato però lo stesso Lukaku a sottolineare che nel caso dovesse lasciare il Chelsea, non giocherebbe mai nel Milan e nella Juventus.

Lukaku vorrebbe lasciare il Chelsea

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Romelu Lukaku vorrebbe lasciare il Chelsea. Non a gennaio ma a giugno, potrebbe essere ceduto considerando le problematiche nell'adattarsi al gioco del tecnico Tomas Tuchel.

Il tedesco lo ha criticato anche nel post match di Manchester City-Chelsea, dichiarando che si aspetta un contributo anche nell'aiutare la squadra e non solo nel realizzare i gol. Parole che confermano il rapporto professionale non idilliaco fra i due. L'agente sportivo Pastorello potrebbe lavorare nella seconda parte della stagione per trovare una società che possa investire sul suo assistito.

Il problema principale non è solo il prezzo del cartellino (è stato acquistato per più di 100 milioni di euro dal Chelsea meno di un anno fa) ma anche quello dell'ingaggio, con il belga che guadagna più di 10 milioni di euro a stagione. Difficile che società come l'Inter o la Juventus possano, in questa situazione economica, acquistare un giocatore dal prezzo simile.

La stagione di Lukaku al Chelsea

La stagione fin qui disputata da Lukaku al Chelsea è stata deludente se consideriamo le ultime due nell'Inter, dove ha contribuito alle vittorie dei nerazzurri con tanti gol. In quattro match di Champions League ha segnato due gol fornendo un assist, 14 match disputati nel campionato inglese con cinque gol ed un assist, una partita giocata con un gol in Fa Cup e tre match disputati nella Carabao Cup senza gol segnati.