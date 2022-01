La Liga spagnola durante il mercato di gennaio potrebbe tingersi di "sfumature bianconere". Da tempo si parla del presunto interesse del Barcellona per Morata. Tuttavia, pare ci sia un altro giocatore della Juventus che sarebbe entrato nel mirino di un club iberico. Il Siviglia, attualmente secondo nel campionato spagnolo a -8 punti dal Real Madrid capolista ma con due gare in meno, per migliorare l'organico allo scopo di contendere il titolo alle merengues, vorrebbe puntare su Dejan Kulusevski.

Il centrocampista svedese non sarebbe soddisfatto dello scarso minutaggio concessogli finora dall'allenatore juventino Massimiliano Allegri.

Consapevole di non essere una delle prime scelte del tecnico livornese, vorrebbe cambiare aria per trovare più spazio in un'altra squadra.

Il suo agente, di conseguenza, gli starebbe cercando una nuova sistemazione già per la finestra invernale del Calciomercato, e il suo profilo non dispiacerebbe a tre compagini della Premier League, ossia Arsenal, Tottenham ed Everton. Al momento però non sarebbe stata intavolata alcuna trattativa. Nel frattempo, si sarebbe fatto avanti il Siviglia che vorrebbe prelevare l'ex Parma in prestito.

La Juventus vorrebbe cedere Kulusevski solo a titolo definitivo

Il direttore sportivo del Siviglia, Monchi (ex Roma), avrebbe palesato l'interesse della squadra allenata da Lopetegui per Dejan Kulusevski.

La società spagnola avrebbe proposto un prestito da gennaio fino al termine della stagione con diritto di riscatto. Una formula, questa, che non avrebbe convinto i dirigenti juventini.

La Juventus, infatti, per "sacrificare" Kulusevski sull'altare del mercato invernale vorrebbe fare cassa. Di conseguenza, il club torinese avrebbe detto di no al Siviglia sulla partenza del suo numero 44 in prestito.

La società del presidente Agnelli, infatti, darebbe il via libera alla cessione dell'ex Atalanta solo in via definitiva e per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro. Una somma, questa, vicina a quanto speso dai bianconeri nel 2020 per acquistare il centrocampista 21enne.

Nel gennaio del 2020, infatti, la Juventus versò nelle casse dell'Atalanta (proprietaria del cartellino) 35 milioni più bonus, lasciando il giocatore in prestito al Parma fino alla conclusione della stagione.

Il Siviglia, dopo aver ascoltato le richieste della società piemontese, avrebbe preso un po' di tempo. Il ds Monchi e i suoi collaboratori, infatti, starebbero riflettendo sul da farsi, ovvero se bussare nuovamente alle porte della sede juventina per presentare una nuova offerta per Kulusevski, o se mettere da parte lo svedese per virare su altri obiettivi di mercato più abbordabili economicamente.