La Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro l'Udinese che significa tre punti importanti in classifica. I bianconeri attualmente sono quinti in classifica ma hanno guadagnato due punti sull'Atalanta quarta, che ha pareggiato contro l'Inter. La distanza dai bergamaschi è di un punto, anche se quest'ultimi devono recuperare un match.

A suscitare molto clamore mediatico nelle ultime ore è stata la reazione di Paulo Dybala al suo gol contro i friulani. L'argentino non ha esultato ma ha rivolto uno sguardo di sfida verso la dirigenza bianconera, almeno secondo gran parte degli addetti ai lavori.

Una reazione che ha alimentato diverse indiscrezioni di mercato, fra cui una che parla di un suo possibile trasferimento all'Inter. A volere l'argentino sarebbe l'amministratore delegato della società nerazzurra Giuseppe Marotta, che lo acquisto dal Palermo nel 2015 quando era alla Juventus. Del futuro professionale di Paulo Dybala ha voluto parlare anche il giornalista sportivo Luca Momblano, che ha parlato di una presunta rivelazione dell'argentino ad un suo amico.

Il giocatore avrebbe detto di non essere come Hakan Calhanoglu che non farebbe mai un tradimento ai sostenitori bianconeri trasferendosi ai 'rivali' sportivi dell'Inter. Evidente il riferimento al trasferimento del centrocampista turco dal Milan all'Inter nel recente Calciomercato estivo.

Il giornalista sportivo Momblano ha parlato di Dybala

''A Dybala è scappata una battuta ad un amico: io non sono Calhanoglu''. Queste le dichiarazioni di Luca Momblano in riferimento ad una presunta rivelazione di Paulo Dybala ad un suo amico. In base a queste parole l'argentino non si trasferirebbe mai all'Inter per rispetto dei tifosi della Juventus.

Di conseguenza se dovesse lasciare la società bianconera lo farebbe per un'altra società, magari europea. A tal riguardo ci sono diverse interessate al giocatore, su tutte il Paris Saint Germain e l'Atletico Madrid. E a proposito della società spagnola, le ultime notizie di mercato parlano di una possibile offerta alla Juventus per uno scambio di mercato fra Alvaro Morata e Paulo Dybala con una somma cash a favore della società bianconera.

La Juventus dovrebbe decidere il futuro professionale di Dybala a febbraio

La Juventus dovrebbe incontrare Paulo Dybala a febbraio. La società bianconera si aspetta dall'argentino un rendimento importante già contro il Milan in campionato. Dopo la pausa per le nazionali i bianconeri sfideranno Verona, Atalanta, Torino, il Villareal in Champions League. Tutti match importanti prima dell'assemblea degli azionisti prevista il 25 febbraio in cui probabilmente si deciderà l'eventuale prolungamento di contratto del giocatore e che anticipa il match contro l'Empoli il 27 febbraio.