L'Inter ha cominciato a guardarsi intorno in vista della prossima estate per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi cercando in primis qualche occasione di mercato. Uno dei reparti che verrà rinforzato è quello degli esterni visto il probabile addio di Ivan Perisic, con Federico Dimarco che potrebbe retrocedere definitivamente nel ruolo di terzo di difesa, come alternativa a Bastoni. I nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Juan Cuadrado, altro giocatore in scadenza di contratto con la Juventus come Paulo Dybala, anche lui accostato al club meneghino in questi giorni.

Il Milan, dal canto suo, è in cerca di un centrale di difesa già per l'immediato e per questo motivo tra le piste sondate c'è anche il difensore del Bologna, Arthur Theate.

L'Inter penserebbe a Cuadrado

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Juan Cuadrado per la prossima estate. L'esterno colombiano ha il contratto in scadenza a giugno con la Juventus e le trattative per il rinnovo sono ferme e non riprenderanno prima di febbraio-marzo, come dichiarato dall'amministratore delegato, Arrivabene. Una questione molto delicata, visto che riguarda anche Paulo Dybala e potrebbe facilitare l'inserimento di eventuali club interessati alle loro prestazioni.

Il colombiano sarebbe perfetto nel 3-5-2 di Simone Inzaghi e rappresenterebbe un'ottima alternativa a Denzel Dumfries e Matteo Darmian, con quest'ultimo che potrebbe anche essere trasferito a sinistra come successo con Antonio Conte.

La notizia dell'interesse nerazzurro è stata data da Luca Momblano, giornalista molto vicino alle vicende di casa Juventus, e Fabrizio Biasin ha sottolineato il motivo per cui non è campata in aria: "Non ho nessun tipo di informazioni su questa pista, mi sembra non campata per aria, intanto perché la dice Luca Momblano e mi fido.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

E poi perché effettivamente è un giocatore che può piacere tanto a Marotta".

A Cuadrado potrebbe essere proposto un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 3,5 milioni di euro a stagione più bonus.

Milan su Theate

Il Milan, a differenza dell'Inter, è in cerca di rinforzi già in questa sessione invernale di Calciomercato.

I rossoneri, infatti, hanno bisogno di un innesto in difesa dopo il grave infortunio subito da Kjaer e con Tomori out almeno un mese. Sono stati tanti i nomi accostati in queste settimane e l'ultimo porta a Arthur Theate, centrale belga rivelazione del Bologna, autore di due reti in 16 partite di campionato. La sua valutazione si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma il club milanese potrebbe provare anche a offrire una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. I nomi sul piatto potrebbero essere quelli di Castillejo e Pellegri, con quest'ultimo che verrà riscattato dal Monaco.