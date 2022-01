Negli ultimi giorni non si parla d'altro che di un possibile arrivo in nerazzurro di Paulo Dybala. L'argentino infatti non ha ancora rinnovato il contratto con la Juventus in scadenza il prossimo 30 giugno, e potrebbe valutare seriamente l'offerta della società nerazzurra che ormai lo segue da diversi mesi. Sarebbe un trasferimento non gradito dai sostenitori bianconeri, anche se la presenza di Beppe Marotta all'Inter potrebbe agevolare il suo ingaggio. Ci sarebbe un rapporto professionale e umano ideale fra l'amministratore delegato e il giocatore sin dai tempi in cui Marotta, allora alla Juventus, lo acquistò dal Palermo.

Oltre all'attaccante argentino, il dirigente nerazzurro starebbe pensando di portare alla Pinetina anche il terzino colombiano Juan Cuadrado, pure lui in scadenza il prossimo giugno.

Possibile idea Cuadrado per i nerazzurri

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Juan Cuadrado in vista della prossima sessione di Calciomercato. La clamorosa notizia è stata data nelle scorse ore da Luca Momblano, giornalista di fede bianconera e molto vicino all’ambiente juventino: "So per certo che Marotta si è fatto vivo con Alessandro Lucci (agente di Cuadrado). Qual è stata la risposta? Che Cuadrado al momento sta bene a Torino e parlerà con la Juventus". Ha dichiarato il giornalista di TeleLombardia che, dunque, svela l'interesse dell'Inter per il giocatore colombiano.

I nerazzurri sarebbero infatti alla ricerca di un esterno in grado di giocare sia a destra che a sinistra e il terzino della Juve si sposerebbe a pieno con queste esigenze. Inoltre, il giocatore ha caratteristiche molto simili a quelle di Ivan Perisic, e questo vuol dire che potrebbe far rifiatare il croato. Con i due in rosa Simone Inzaghi potrebbe schierarli insieme, facendoli alternare sulle due fasce anche nel corso della partita.

Cuadrado è un giocatore che ha nella velocità e nel dribbling le sue caratteristiche migliori, non a caso in Serie A si è più volte distinto come il migliore dribblatore nell'arco di un campionato, è un esterno dall'ottima tecnica e avvezzo ai virtuosismi, che sulla fascia può saltare l'avversario creando superiorità numerica, andando al cross o servendo l'assist ai compagni, o ancora accentrandosi per cercare lui stesso la conclusione a rete.

Il classe 1988 ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e, dopo quasi sette anni passati a Torino, aumenta concretamente la possibilità di un suo addio la prossima estate visto l'ingaggio importante e l'età non più giovanissima.

La possibile offerta

Cuadrado nella prossima finestra estiva del calciomercato potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero. La società bianconera vorrebbe la sua permanenza, ma gli avrebbe proposto un nuovo contratto fino al giugno del 2023. Il colombiano, invece, gradirebbe un biennale fino al 2024. A osservare con attenzione questa situazione è l'Inter, con l'amministratore delegato Beppe Marotta pronto a inserirsi per tentare uno "scippo" che sarebbe clamoroso. Ad oggi sembra una possibilità remota, ma il mercato estivo riserva spesso delle sorprese.

La Juventus vorrebbe offrire un rinnovo al ribasso rispetto agli oltre 5 milioni attualmente percepiti dallo stesso colombiano, arrivando al massimo a pareggiare l'attuale ingaggio. L'Inter potrebbe inserirsi offrendo uno stipendio maggiore o più anni di contratto. Per ‘coprire’ l’ingaggio netto da corrispondere all'ex Fiorentina, Marotta può puntare sugli addii, entro giugno, di Kolarov e Vecino, che già da soli garantirebbero un bel gruzzoletto sul monte ingaggi.