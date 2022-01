L'Inter avrebbe cominciato a programmare già la prossima sessione estiva di calciomercato, visto che invece il mercato di gennaio dovrebbe essere chiuso con gli arrivi di Robin Gosens e di Felipe Caicedo, a meno di clamorosi colpi di scena in extremis.

Per l'estate l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, sarebbe pronto a cogliere occasioni a parametro zero. Una di queste risponde al nome di Franck Kessié, il quale sembra destinato a lasciare il Milan a parametro zero, visto che le trattative del rinnovo paiono ormai arenate.

Inter: occhi puntati su Kessiè

Il centrocampo dell'Inter la prossima estate potrebbe subire delle modifiche importanti visto che in uscita ci sono sia Matias Vecino che Arturo Vidal, ma anche Stefano Sensi e Roberto Gagliardini potrebbero partire. In entrata si cercano elementi che possano alzare il tasso tecnico e, oltre a Davide Frattesi, l'altro nome accostato alla società nerazzurra sarebbe quello di Franck Kessiè. Il centrocampista del Milan non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2022 con i rossoneri per le alte pretese che avrebbe avanzato. In questa situazione l’Inter punterebbe a offrire un ingaggio pesante al calciatore ivoriano per convincerlo a sposare la causa nerazzurra, proprio come fatto meno di un anno fa con Hakan Calhanoglu, che non aveva trovato l’accordo col Milan e si trasferì sull’altra sponda del Naviglio.

Kessiè è reduce da una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative, rispetto alla grande continuità di rendimento offerta nella passata stagione, infatti, l’ivoriano è andato spesso ad intermittenza, replicando solo in parte e a sprazzi le prestazioni del 2020/2021. Nonostante questo, però, Franck Kessiè resta uno dei centrocampisti più importanti e più forti del campionato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nell’Inter potrebbe ricoprire tutti i ruoli del centrocampo: sarebbe un perfetto elemento da schierare davanti alla difesa,o una mezzala dalle caratteristiche di corsa e copertura. Sarebbe insomma un ottimo acquisto per la formazione di Inzaghi, che aggiungerebbe fisicità a un centrocampo già di altissimo livello.

Ingaggio importante per Kessiè

Le strade di Franck Kessiè e del Milan, con ogni probabilità, si separeranno il 30 giugno. Ancora troppo ampia la forbice tra domanda ed offerta e, se nessuna tra le parti farà un passo indietro, ci sarà poco da fare. Il Milan gli ha offerto un ingaggio più che raddoppiato: i rossoneri hanno infatti proposto un compenso di circa 6 milioni netti a stagione (rispetto ai 2,2 milioni attuali) per convincerlo a restare in rossonero, ma la proposta non scalda l'ivoriano, sempre più convinto di poter guadagnare molto di più altrove sfruttando il suo status da parametro zero. Proprio per questo la dirigenza interista potrebbe offrire al venticinquenne un contratto quadriennale fino a giugno 2026 da oltre 7 milioni netti a stagione.

Il mediano avrebbe così un ingaggio top, con l’Inter che farebbe uno "strappo" alla regola riguardo al suo tetto salariale. I nerazzurri, comunque, con l’addio di Matias Vecino, risparmierebbero la cifra di 2,5 milioni a stagione, ma non sarebbe la sola uscita: gli addii di Arturo Vidal e Stefano Sensi frutterebbero, inoltre, un risparmio rispettivamente di 6,5 e di 2 milioni di euro.