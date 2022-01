L'Inter, dopo aver battuto la Juventus nella finale di Supercoppa, sarebbe disposta ad accelerare i contatti per avere Paulo Dybala. L'argentino ha il contratto in scadenza nel 2022 e non avrebbe trovato l'accordo per il rinnovo perché la cifra da lui richiesta, circa dieci milioni di euro annui, sarebbe troppo onerosa per i parametri dei dirigenti torinesi. Giuseppe Marotta, dunque, sarebbe pronto ad inserirsi per convincere il ragazzo, con il quale ha uno straordinario rapporto, a trasferirsi a Milano. La mediazione di Correa e Lautaro Martinez, suoi connazionali, potrebbe convincere l'ex Palermo che sarebbe un ottima spalla della punta centrale nel collaudato sistema di Simone Inzaghi.

Le operazioni potrebbero iniziare subito per garantire alla "Joya" di vestire la casacca nerazzurra a partire dalla prossima stagione. Prenderebbe il posto di Alexis Sanchez che, nonostante il gol che ha regalato la Supercoppa ai suoi, sarebbe un indiziato per lasciare al termine della stagione perché il suo contratto sarebbe ritenuto troppo costoso dalla dirigenza asiatica. Sulle sue tracce ci sarebbero Siviglia, Marsiglia e Barcellona.

Anche Martin Satriano sarebbe in uscita dalla Pinetina. Il calciatore ha trovato pochissimo spazio sotto la guida del tecnico ex Lazio nonostante le ottime prestazioni disputate nelle amichevoli estive. Dovrebbe comunque prolungare il contratto in scadenza nel 2022 per poi trasferirsi al Brest, in Francia, dove ritroverà Lucien Agoumè.

Il centrocampista, sempre in prestito, si è trasferito in prestito in Ligue 1 per giocare con maggior continuità in vista di un possibile ritorno all'Inter come vice di Marcelo Brozovic.

Il club degli Agnelli sulla punta del Valencia

La Juventus sarebbe sulle tracce di Maxi Gomez. Il calciatore del Valencia piacerebbe molto a Massimiliano Allegri perché possiede caratteristiche simili a quelle di Mario Mandzukic.

Il tecnico toscano avrebbe richiesto una punta da molto tempo visto che Alvaro Morata e Moise Kean non hanno soddisfatto le aspettative dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. Il classe 1996 ha messo a segno 2 reti in questa stagione, 7 nella scorsa e 10 nel 2019- 20, ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe essere ingaggiato proponendo un prestito con diritto di riscatto.

Il tecnico livornese, inoltre, avrebbe blindato Morata se non dovesse arrivare un rinforzo per il reparto. Soltanto in questo caso, l'ex Real Madrid potrebbe riprendere i contatti con Xavi che lo vorrebbe al centro del suo tridente nel Barcellona. I catalani, però, avrebbero sondato nelle ultime ore anche Dries Mertens del Napoli.