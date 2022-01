La Juventus è attesa da settimane importanti per il mercato. Si valutano le partenze di Aaron Ramsey e Arthur Melo, che potrebbero trasferirsi in prestito nel campionato inglese. Se dovessero essere ceduti la società bianconera potrebbe rinforzare il centrocampo con Denis Zakaria ma si valuta anche l'arrivo di una punta. Piace Sardar Azmoun, in scadenza di contratto con lo Zenit San Pietroburgo a giugno. I principali acquisti la Juventus dovrebbe effettuarli nel Calciomercato estivo. Nel caso in cui dovesse partire Paulo Dybala la società bianconera potrebbe regalare un grande acquisto per il settore avanzato.

Si è parlato di un interesse concreto per Gianluca Scamacca e per Dusan Vlahovic ma secondo la stampa spagnola la Juventus potrebbe decidere di acquistare Erling Haaland.

La punta norvegese dovrebbe lasciare il Borussia Dortmund a giugno grazie anche all'attivazione della clausola rescissoria presente sul suo contratto da 75 milioni di euro. Negli ultimi mesi si è parlato soprattutto di un possibile trasferimento al Real Madrid di Haaland. La società spagnola avrebbe deciso di acquistare a giugno Kylian Mbappé, che arriverebbe a parametro zero essendo in scadenza di scadenza di contratto con il Paris Saint Germain, agevolando l'eventuale approdo del norvegese nella società bianconera.

Il giocatore Haaland potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli il Real Madrid avrebbe deciso di non acquistare Erling Haaland a giugno agevolando l'approdo del norvegese alla Juventus. Potrebbe essere il 21enne il rinforzo della società bianconera per il settore avanzato in caso di partenza di Dybala.

I soldi risparmiati dall'ingaggio dell'argentino (che in caso di prolungamento di contratto potrebbe guadagnare circa 40 milioni di euro netti in cinque anni, 80 milioni di euro lordi) sarebbero utilizzati per l'acquisto del cartellino del norvegese. Come è noto Haaland ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro. Il problema è rappresentato dall'ingaggio che potrebbe guadagnare il giocatore, che potrebbe chiedere circa 20 milioni di euro netti a stagione.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli che parlano di un possibile approdo di Erling Haaland alla Juventus non trovano conferme fra quelli italiani. Si parla soprattutto del possibile arrivo di Gianluca Scamacca o di Dusan Vlahovic. La punta della Fiorentina ha un prezzo di mercato di circa 70 milioni di euro che potrebbe diminuire a giugno in quanto ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la società toscana.