Sembrava dovesse essere una sessione invernale di Calciomercato senza grandi sussulti, con le società che parevano più proiettate alla prossima estate e invece Inter e Juventus sembrerebbero pronte a chiudere due grandi colpi. I nerazzurri avrebbero avviato i contatti con l'Atalanta per Robin Gosens, anticipando il grande colpo sulla fascia sinistra, programmato inizialmente per la prossima estate per sostituire Ivan Perisic, in scadenza di contratto.

I bianconeri, invece, sembrano essere a un passo dall'acquisto di Dusan Vlahovic, con la Fiorentina costretta a guardarsi intorno per individuare un sostituto all'altezza.

Uno degli obiettivi sarebbe Joao Pedro, convocato ieri da Roberto Mancini per lo stage con la Nazionale italiana.

L'Inter lavora per Gosens

Uno dei reparti che l'Inter avrebbe dovuto rinforzare la prossima estate è quello della fascia sinistra, visto che Ivan Perisic è in scadenza di contratto e non sembrano esserci i presupposti per trovare un accordo per il rinnovo, mentre Federico Dimarco è ormai ritenuto un'alternativa a Alessandro Bastoni in difesa. La società nerazzurra, però, avrebbe deciso di anticipare l'investimento e avrebbe avviato i contatti con l'Atalanta per provare a portare subito a Milano Robin Gosens. L'esterno sinistro è stato cercato anche dal Newcastle ma, stando a quanto riportato da Sportitalia, la destinazione non lo stuzzica, in quanto vorrebbe trasferirsi in un club più competitivo.

Il classe 1994 ha dovuto fare i conti con due infortuni muscolari che ne hanno condizionato il rendimento in questa stagione, ma il suo valore non si discute. I rapporti tra le due società sono ottimi e questo potrebbe facilitare il buon esito della trattativa. Alla luce del contratto in scadenza a giugno 2023 la Dea difficilmente potrà chiedere una cifra inferiore ai 20-25 milioni di euro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nell'affare potrebbe entrare anche il cartellino di uno tra Lorenzo Pirola e Andrea Pinamonti, attualmente in prestito rispettivamente al Monza e all'Empoli.

Fiorentina su Joao Pedro

La Fiorentina ha cominciato già a lavorare al dopo Dusan Vlahovic, con il serbo che sembra destinato alla Juventus per una cifra tra i 65 e i 67 milioni di euro più bonus.

I viola avrebbero individuato in Joao Pedro il rinforzo ideale per il reparto avanzato, anche se c'è da convincere il Cagliari a privarsene, essendo in piena lotta per non retrocedere. Il club potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Alfred Duncan più un conguaglio economico intorno ai 10 milioni di euro per arrivare alla fumata bianca. Oltre all'attaccante (intanto convocato ieri da Mancini per lo stage con l'Italia) potrebbe arrivare anche un altro rinforzo.