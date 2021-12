L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa a disposizione di mister Simone Inzaghi in vista del Calciomercato, sia per questo gennaio sia per la prossima estate.

Idea Joao Pedro per l'estate per i nerazzurri

Nel mirino del club nerazzurro ci sarebbe un centrocampista, ma anche un attaccante in vista del possibile addio di Alexis Sanchez. Il cileno, in gol contro il Cagliari, dovrebbe restare fino al termine della stagione ma poi non sarebbe sicuro di continuare la sua avventura perché il suo stipendio, da circa 8 milioni di euro, avrebbe un peso specifico molto rilevante sulle casse del club.

Non è da escludere una rescissione consensuale a fine campionato.

Al suo posto, i dirigenti milanesi potrebbero ingaggiare Joao Pedro. L'attaccante dei sardi ha tutte le caratteristiche per giocare nel 3-5-2 e la sua valutazione sarebbe di circa 25 milioni di euro. Il presidente Giulini è consapevole di non poter pretendere molto sul piano cash, perché il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2023 e quindi sarebbe prelevabile a zero tra un anno. È dunque possibile che la cifra attuale sia trattabile e che un'operazione si possa imbastire durante il mercato estivo.

Nella trattativa potrebbe essere anche inserita qualche contropartita tecnica e, già da mesi, il Cagliari avrebbe chiesto le prestazioni di Martin Satriano, giovane talento che in estate è stato trattenuto dal tecnico Inzaghi, con il quale comunque non sta trovando molto spazio.

L'Inter sarebbe sempre interessato a Nandez per il centrocampo

Il club presieduto dagli Zhang penserebbe ancora a Nahitan Nandez per puntellare il centrocampo già a gennaio. Il ragazzo avrebbe già accettato nella scorsa estate la destinazione meneghina e avrebbe anche chiesto al presidente del Cagliari di giocare in un top club per il definitivo salto della carriera.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La sua clausola rescissoria da 36 milioni di euro potrebbe essere abbassata, ma l'Inter lo vorrebbe ingaggiare già a gennaio proponendo un prestito oneroso con diritto di riscatto. Potrebbe prendere il posto di Matias Vecino, di fatto non più centrale nel progetto nerazzurro e seguito anche dal Napoli e dalla Roma.

Quello di Nandez sarebbe considerato un profilo congeniale alla formazione nerazzurra, perché in grado di giocare sia come mezzala nel centrocampo a cinque che da esterno destro a tutta fascia, al posto di Denzel Dumfries o Matteo Darmian.