In casa Inter si starebbe già lavorando in prospettiva della prossima stagione, visto che in questa sessione invernale di Calciomercato difficilmente verrà fatto qualcosa, a meno che non ci sia l'uscita di almeno un paio di elementi. La rosa a disposizione di Simone Inzaghi ha dimostrato di essere competitiva, con il primo posto in classifica, i quarti di finale di Coppa Italia e il passaggio del turno in Champions League. Per giugno, invece, qualcosa potrebbe essere fatto in mezzo al campo, con il club meneghino che avrebbe messo nel mirino Jordan Veretout.

Qualcosa a gennaio potrebbero farlo Juventus e Atalanta, che avrebbero messo gli occhi su Andrea Belotti per rinforzare il loro reparto avanzato.

L'Inter sarebbe interessata a Veretout

L'Inter potrebbe attuare una piccola rivoluzione in mezzo al campo nella prossima stagione, dato che andranno via con ogni probabilità Arturo Vidal e Matìas Vecino, mentre c'è incertezza su Stefano Sensi e Roberto Gagliardini. La priorità della società nerazzurra è quella di individuare un giocatore che possa far rifiatare Marcelo Brozovic, pur essendo adattabile all'occorrenza nel ruolo di mezzala.

Proprio per questo motivo, il club meneghino avrebbe messo gli occhi su Jordan Veretout. Il centrocampista francese sta vivendo una piccola involuzione alla Roma in questa stagione, tanto che José Mourinho non lo reputa intoccabile.

Anche il posto da titolare è a rischio, soprattutto dopo l'arrivo di Sergio Oliveira dal Porto in questa sessione di calciomercato. Nonostante qualche critica di troppo, comunque, il classe 1993 ha messo a segno quattro reti e collezionato sei assist in ventuno partite di campionato.

L'Inter valuta il suo acquisto e avrebbe avviato i contatti con la Roma, che valuta Veretout tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Cifra che potrebbe essere abbassata con l'inserimento di una contropartita tecnica, che potrebbe essere proprio uno tra Sensi e Gagliardini, in uscita dai nerazzurri e valutati 10 milioni di euro.

Juventus e Atalanta sarebbero su Belotti

La Juventus e l'Atalanta potrebbero fare qualcosa in attacco già a gennaio. I bianconeri, infatti, potrebbero cedere Morata al Barcellona, mentre la Dea tratta con il Newcastle la cessione di Duvan Zapata.

Proprio per questo motivo entrambe hanno messo gli occhi su Andrea Belotti. Il centravanti è in scadenza con il Torino, pronto a lasciarlo andare per un piccolo indennizzo pur di non perderlo a parametro zero. La Dea potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Miranchuk, mentre la Juve potrebbe proporre il cartellino di Daniele Rugani, in modo che il Toro si ritroverebbe il potenziale sostituto di Bremer, che sembra destinato alla cessione a giugno. Al momento ci sono stati solo dei colloqui, ma se dovesse sbloccarsi la cessione di Morata o Zapata, partirebbe l'assalto al Gallo.