L'Inter starebbe valutando la migliore strategia per garantire dei rinforzi alla rosa. Dopo l'infortunio di Joaquin Correa, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, si potrebbero intensificare i contatti per avere Felipe Caicedo già nella sessione invernale. Il centravanti si potrebbe anche svincolare dal Genoa.

I dirigenti milanesi guardano anche al futuro e, durante la prossima estate, potrebbero cedere un top player per autofinanziare gli acquisti. Potrebbe essere il caso di Nicolò Barella che avrebbe una valutazione di circa 70 milioni di euro.

Sulle sue tracce ci sarebbero soprattutto i club della Premier League come Liverpool e Tottenham, ma anche Paris Saint Germain e Bayern Monaco. Al suo posto potrebbe invece arrivare Davide Frattesi del Sassuolo che avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro e che sarebbe disposto a compiere il grande salto in un club di prima fascia. Entrambe queste operazioni, se dovessero andare in porto, si concretizzerebbero non prima della prossima estate.

L'Inter lavorerebbe per avere un vice Brozovic

Per il prossimo campionato, Marotta e Piero Ausilio, sarebbero alla ricerca un "vice Brozovic". Il nome più quotato sarebbe quello di Tanner Tessmann, giocatore classe 2001 già nel giro della nazionale maggiore degli Stati Uniti.

Il talento del Venezia avrebbe una valutazione di circa 10 milioni di euro e ha il contratto in scadenza nel giugno del 2025. L'operazione potrebbe prevedere anche l'inserimento di una possibile contropartita tecnica per abbassare le pretese del club veneto.

Possibile operazione con il Barcellona per due talenti

L'Inter potrebbe decidere di sedersi al tavolino con il Barcellona per parlare di un possibile scambio tra Riqui Puig e Federico Dimarco.

Il terzino piacerebbe molto ai catalani, che vorrebbero trovare un giovane promettente per sostituire Jordi Alba, mentre il centrocampista spagnolo classe '99 sarebbe molto apprezzato da Inzaghi che lo inserirebbe come mezzala nel suo 3-5-2. Sarebbe da capire se il tecnico nerazzurro vogli davvero privarsi del laterale italiano, per il quale si è mosso in prima linea affinché restasse a Milano.

Molto dipende anche dal futuro di Ivan Perisic, titolare durante questa stagione, che non ha però ancora innovato il contratto in scadenza nel 2022.

Al suo posto, Marotta penserebbe al terzino dell'Eintracht Francoforte, Filip Kostic che avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro. Il calciatore serbo potrebbe approdare in Italia, all'Inter, probabilmente al termine della stagione (appunto in caso di mancato rinnovo di Perisic), Marotta vorrebbe però anche capire se fosse possibile anticipare l'arrivo di Kostic a fine gennaio, per regalare a Inzaghi un rinforzo in vista della doppia sfidadi Champions League contro il Liverpool.