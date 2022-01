La Juventus è attesa da settimane importanti per il mercato. A gennaio potrebbero concretizzarsi delle cessioni, su tutte quella di Aaron Ramsey, che piace a diverse società inglesi. Una partenza che garantirebbe un alleggerimento importante del monte ingaggi e che agevolerebbe l'arrivo di un centrocampista e di una punta. Da febbraio però ci sarà altro lavoro importante per la società bianconera riguardo la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno. Fra questi spicca il nome di Paulo Dybala, che dopo il gol contro l'Udinese in campionato è stato protagonista di uno sguardo di 'sfida' diretto verso la tribuna dove era posizionata la dirigenza bianconera.

Altra esultanza ha avuto il giocatore nel gol realizzato alla Sampdoria in Coppa Italia, l'argentino ha sorriso e ho condiviso la gioia con i suoi compagni. Del futuro professionale di Dybala ha voluto parlare anche il giornalista sportivo Paolo Bargiggia, che in una recente intervista ha sottolineato a sua detta il lavoro di destabilizzazione dell'ambiente bianconero da parte dell'Inter e dell'amministratore delegato Giuseppe Marotta. Secondo Bargiggia però l'argentino dovrebbe rimanere in bianconero a meno che non sia la Juventus a decidere di non considerarlo parte del progetto sportivo.

''L'Inter con Beppe Marotta fa il suo gioco, prova a destabilizzare un pò l'ambiente ma secondo me al momento non è in grado di presentare un'offerta al calciatore''.

Queste le dichiarazioni di Paolo Bargiggia in riferimento all'interesse dell'Inter per il giocatore bianconero. Secondo il giornalista sportivo però attualmente i nerazzurri non hanno la possibilità di offrire un contratto importante a Dybala. Sull'argentino ci sarebbero anche Barcellona e Tottenham. Bargiggia ha poi aggiunto: ''Penso che alla fine Dybala potrebbe rimanere anche in bianconero, a meno che sia la Juventus a non considerarlo per il progetto sportivo''.

Il mercato della Juventus

Il giornalista sportivo Paolo Bargiggia ha parlato anche del possibile acquisto nel settore avanzato della Juventus a gennaio. Ha sottolineato che il tecnico Allegri considera Alvaro Morata non una punta centrale ma di fascia, per questo potrebbe arrivare un rinforzo. Fra i giocatori seguiti ci sarebbe Sardar Azmoun, punta dello Zenit San Pietroburgo in scadenza di contratto a giugno.

La sua valutazione di mercato è di circa 5 milioni di euro. La società bianconera potrebbe rinforzare anche il centrocampo in caso di cessione di Aaron Ramsey. Il preferito sembra essere Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione.