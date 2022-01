La Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro la Sampdoria negli ottavi di finale di Coppa Italia. 4 a 1 il risultato finale grazie ai gol di Cuadrado, Rugani, Dybala e Morata. I bianconeri sembrano aver trovato un equilibrio importante e stanno arrivando anche i gol. Il mercato di gennaio potrebbe però regalare due rinforzi, uno a centrocampo ed un altro nel settore avanzato, soprattutto dopo l'infortunio di Chiesa. L'eventuale rinforzo a centrocampo invece potrebbe concretizzarsi se dovesse partire Aaron Ramsey. A tal riguardo sono diversi i nomi che piacciono alla società bianconera, su tutti Denis Zakaria.

Nelle ultime ore si parla molto anche di un interesse concreto della società bianconera per Antonin Barak, centrocampista del Verona che anche in questa stagione si sta confermando con prestazioni e gol importanti. Nell'ultimo match di campionato contro il Sassuolo ha segnato 3 gol nella vittoria dei veneti per 4 a 2. La sua valutazione di mercato è di circa 16 milioni di euro, un prezzo importante ma a differenza di Zakaria potrebbe accontentarsi di un ingaggio minore. Si tratta di un giocatore che garantisce fisicità ma anche inserimenti e gol.

Il centrocampista Barak potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Antonin Barak a gennaio.

Potrebbe essere il centrocampista del Verona il rinforzo per il centrocampo bianconero. In questa stagione in 18 match disputati in campionato ha segnato già 8 gol fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni. Barak potrebbe risolvere il problema dei pochi gol realizzati dalla Juventus in campionato in questa stagione. Solo Locatelli e McKennie sono riusciti a dare un contributo in gol, a differenza invece degli altri centrocampisti Rabiot e Bentancur.

Non sarà facile acquistarlo a gennaio ma un'offerta importante potrebbe agevolare il suo approdo alla Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo con uno fra Denis Zakaria e Antonin Barak. Di certo la prestazione importante di Arthur Melo contro la Sampdoria in Coppa Italia ha confermato che il brasiliano potrebbe essere utile ai bianconeri soprattutto se schierato in un centrocampo a due insieme a Locatelli.

Questo potrebbe portare ad una sua permanenza alla Juventus, nonostante ci sia l'interesse concreto dell'Arsenal. Potrebbe concretizzarsi a giorni la cessione di Ramsey, che andrebbe ad alleggerire il monte ingaggi di circa 7 milioni di euro netti a stagione. Potrebbe arrivare un punta a rinforzare il settore avanzato, il preferito sembra essere Sardar Azmoun, in scadenza di contratto con lo Zenit San Pietroburgo a fine stagione.